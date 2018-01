Doris Dragović: 'Volim to što imam 56 godina, to je moj nakit, moj ukras'

I nakon preko 35 godina splitska pjevačica osvaja svojim glasom i karizmom. Doris Dragović progovorila je o statusu dive, ljubavi između nje i publike, tome kako je nazivaju, govorila o godinama, starenju, vjeri te priznala da je na početku karijere bila puna nesigurnosti i strahova

Doris je priznala da je na početku karijere bila puna nesigurnosti i strahova . 'Od osobe pune straha i nesigurnosti polako sam se mijenjala prateći tuđe refleksije. No danas sam sasvim drukčija jer znam da je jedino mjerilo svega isključivo u samome sebi.' Prisjetila se i početka karijere, kada ju je Tedi Spalato nagovorio da s njim ode na audiciju za pjevačicu grupe More, suradnje sa Zrinkom Tutićem i nastupa na Eurosongu.

Legendarna pjevačica otkrila je da je koncerti sve više iscrpljuju. 'Koncerti me iscrpljuju jer je davanje veliko, a moje zalihe nisu velike, pa se onda nekako ispušem. Zna biti svega – i viroza, i temperatura, i pada imuniteta, pa boli ovo, boli ono, ali ništa zato', poručila je.

Na pitanje kako se nosi sa starenjem i s vremenom koje prolazi, odgovorila je da voli svoje godine. 'Lijepo se nosim s time. Volim to što imam 56 godina, to je moj nakit, moj ukras, nešto što je trebalo doživjeti i proživjeti. Ja sam zahvalna na svakome ožiljku, sve nas to oblikuje, sve je to naše bogatstvo. Ne razmišljam o starenju, razmišljam o skupljanju, koliko mnogo toga imam. Kako mnogo emocija, događaja. Doživjeti to toliko je bogatstvo, a u isto vrijeme toliko rijetko. Kada stanem pred tisuću ljudi, moja je namjera obratiti se svakomu od njih', izjavila je Doris Dragović.