Donijela mu sreću s tribina: Dva zabijena gola Bruno Petković proslavio sa svojom lijepom djevojkom

Iako je do sada bilo uobičajeno da utakmice hrvatske nogometne reprezentacije s tribina prate i njihove izabranice, ovoga puta, čini se, došlo je do iznimke. Na sinoćnjoj utakmici, u kojoj je Hrvatska pobijedila Mađarsku 3:0, i to pred prepunim tribinama splitskog Poljuda, naše je reprezentativce bodrila tek Tea Slavica.