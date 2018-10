Dolazak Meghan Markle i princa Harryja poklopio se s nečim što nitko nije očekivao

Unatoč velikoj vremenskoj razlici, trudna Meghan Markle i njezin suprug, princ Harry, brzo su se prilagodili u Australiji te su već obavili nekoliko službenih događanja, a stanovnici grada Dubboa uvjereni su kako su im upravo oni donijeli sreću jer je za njihova posjeta napokon, nakon dugog razdoblja suše, pala kiša

Osim malenog dječaka, koji je bio toliko neodoljiv da su ga i Meghan i Harry poželjeli zagrliti, a on se potom malo poigrao s Harryjevom bradom, princ je u mnoštvu ugledao djevojčicu koja neodoljivo nalikuje na njegovu suprugu u mlađim danima.

Djevojčica je nosila majicu 'Girls Can Do Anything', a unatoč protokolu i rasporedu koji je organiziran u minutu, princ Harry zaustavio je sve i pozvao Meghan kako bi je fotografirao s njezinom malom kopijom.