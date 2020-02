Dok Brad Pitt slavi prvog Oscara, njegova je bivša supruga u sasvim drugom filmu

Za sporednu ulogu u filmu 'Bilo jednom u Hollywoodu' glumac Brad Pitt je u nedjelju osvojio svog prvog Oscara, a dok on slavi prestižnu nagradu koju je posvetio svojoj djeci, njegova bivša supruga Angelina Jolie udaljava se od glume i okreće više svom humanitarnom djelovanju

Nakon suradnja s agencijama CAA i UTA, holivudska zvijezda Angelina Jolie krajem prošle godine je potpisala suradnju s rivalskom agencijom WME, a Page Six doznaje kako su razlozi ovog prelaska Angelinini planovi oko stvaranja više dokumentarnih filmova, knjiga i drugih inicijativa i projekata do kojih joj je stalo, uključujući zaštitu izbjeglica i obrazovanje djece u područjima sukoba.

Iako njeni noviji filmovi, poput 'Zlurade 2', nisu postigli očekivani uspjeh na kino blagajnama, izvori tvrde da se namjerava nastaviti baviti glumom. U prilog tome idu i njezina dva nova filma 'Eternals' i 'Those Who Wish Me Dead' koji će biti objavljeni tijekom ove godine.