Evo kako je izgledao zagrebački koncert Aleksandre Prijović

U Zagrebu se održao audio-vizualni događaj 'Za Extra kraj', čiji je najvažnji dio bio koncert Aleksandre Prijović u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma.

Sudeći prema snimkama koje su preplavile društvene mreže, publika je uživala u svakom trenutku, a atmosfera je bila euforična.

Za ovu prigodu pjevačica je odabrala efektnu dugu haljinu s visokim prorezom animal uzorka i puf rukavima, u kombinaciji s gležnjačama na visoku petu.

Kosu je podignula u visoki rep dok je make up bio glamurozan.

Na repertoaru su se našli njezini najveći hitovi kao što su Devet života, Ja sam odlično, Psiho i mnoge druge pjesme koje je publika uglas pjevala.

'Želim vam najljepšu 2026. godinu, punu zdravlja i radosti i da ste sretni svakoga dana', poručila je Aleksandra Prijović na kraju svog nastupa.