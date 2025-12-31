NASTUP NA VELESAJMU

Evo kako je izgledao zagrebački koncert Aleksandre Prijović

E. K.

31.12.2025 u 19:42

Aleksandra Prijović
Aleksandra Prijović Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Reading
Reading

Aleksandra Prijović nastupila je na dnevnom koncertu u Paviljonu 5 zagrebačkog Velesajma i priredila spektakl za pamćenje

U Zagrebu se održao audio-vizualni događaj 'Za Extra kraj', čiji je najvažnji dio bio koncert Aleksandre Prijović u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma.

Sudeći prema snimkama koje su preplavile društvene mreže, publika je uživala u svakom trenutku, a atmosfera je bila euforična.

@nastupi_poznatih00 Aleksandra Prijovic dnevna žurka Zagreb, docek Nove godine #aleksandraprijovic #prijovicka #zagreb #hrvatska #viral ♬ original sound - nastupi_poznatih

Za ovu prigodu pjevačica je odabrala efektnu dugu haljinu s visokim prorezom animal uzorka i puf rukavima, u kombinaciji s gležnjačama na visoku petu.

Kosu je podignula u visoki rep dok je make up bio glamurozan.

Na repertoaru su se našli njezini najveći hitovi kao što su Devet života, Ja sam odlično, Psiho i mnoge druge pjesme koje je publika uglas pjevala.

'Želim vam najljepšu 2026. godinu, punu zdravlja i radosti i da ste sretni svakoga dana', poručila je Aleksandra Prijović na kraju svog nastupa.

Aleksandra Prijović: Dnevni doček Nove godine u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

Osim o glazbi, Aleksandra je progovorila i o svom privatnom životu, otkrivši što će joj zauvijek obilježiti 2025. godinu. 'Pamtit ću je po rođenju kćeri, to je najveća radost koja nam je ispunila dom, zajedno s našim Akijem', izjavila je ranije za 24sata.

Podsjetimo, Aleksandra i njezin suprug Filip Živojinović, posinak Lepe Brene, u braku su od 2018. godine i imaju dvoje djece, sina Aleksandra i kćer Ariju, rođenu u rujnu ove godine.

