Evo kako je izgledao zagrebački koncert Aleksandre Prijović

Aleksandra Prijović nastupila je na dnevnom koncertu u Paviljonu 5 zagrebačkog Velesajma i priredila spektakl za pamćenje
U Zagrebu se održao audio-vizualni događaj 'Za Extra kraj', čiji je najvažnji dio bio koncert Aleksandre Prijović u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma.
Sudeći prema snimkama koje su preplavile društvene mreže, publika je uživala u svakom trenutku, a atmosfera je bila euforična.
Za ovu prigodu pjevačica je odabrala efektnu dugu haljinu s visokim prorezom animal uzorka i puf rukavima, u kombinaciji s gležnjačama na visoku petu.
Kosu je podignula u visoki rep dok je make up bio glamurozan.
Na repertoaru su se našli njezini najveći hitovi kao što su Devet života, Ja sam odlično, Psiho i mnoge druge pjesme koje je publika uglas pjevala.
'Želim vam najljepšu 2026. godinu, punu zdravlja i radosti i da ste sretni svakoga dana', poručila je Aleksandra Prijović na kraju svog nastupa.
Osim o glazbi, Aleksandra je progovorila i o svom privatnom životu, otkrivši što će joj zauvijek obilježiti 2025. godinu. 'Pamtit ću je po rođenju kćeri, to je najveća radost koja nam je ispunila dom, zajedno s našim Akijem', izjavila je ranije za 24sata.
Podsjetimo, Aleksandra i njezin suprug Filip Živojinović, posinak Lepe Brene, u braku su od 2018. godine i imaju dvoje djece, sina Aleksandra i kćer Ariju, rođenu u rujnu ove godine.