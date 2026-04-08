Dino Bešlić šest mjeseci nakon gubitka oca: Riječi za Halida koje paraju dušu

Prošlo je šest mjeseci otkako Halida Bešlića više nema, a njegov odlazak i dalje teško pada njegovoj obitelji, prijateljima i brojnim obožavateljima širom regije. U tom tihom, bolnom razdoblju nakon odlaska, uspomene postaju glasnije od tišine: sjećanja na koncerte, stihove koje svi znaju napamet i toplinu njegovog glasa. Pjevačev sin Dino Bešlić podijelio je emotivnu poruku posvećenu ocu
U nekoliko rečenica sina Halida Bešlića, Dine Bešlića stalo je sve: tuga, ponos i beskrajna ljubav pa je njegova objava dirnula i one koji legendarnog pjevača nikada nisu 'upoznali'.
Bol ne jenjava
'Tata, danas je šest mjeseci kako si se preselio na drugi svijet, a nadam se bolji od ovog. Znaj da nam fališ puno. Svaki dan fališ sve više. Nedostaješ nam puno, bogami. Znaš, svaki dan očekujem da me nazoveš i pitaš samo 'džesi'. Volim te, tvoj Dino', napisao je.
Podjsetimo, Halid Bešlić preminuo je u listopadu 2025. godine u 72. godini, nakon kratke borbe s teškom bolešću. Svoj posljednji koncert održao je u Banjoj Luci u kolovozu prošle godine.
Premda svoj privatni život uglavnom uspješno čuva od reflektora, Dino Bešlić se nakon očeve smrti nekoliko puta ipak obratio javnosti. Redovito je bio prisutan i na okupljanjima ispred Doma mladih i Vječne vatre, priređenima u čast pjevača.