Dino Bešlić šest mjeseci nakon gubitka oca: Riječi za Halida koje paraju dušu

Strijelac

Ljubav

Strijelcima ljubav ovih dana može djelovati razigrano, vedro i puno malih iskri. Oni u vezi ponovno će se zbližiti kad maknu ozbiljnost i vrate spontanost u svakodnevicu. Slobodni Strijelci mogli bi upoznati nekoga preko društva, puta ili teme koja ih stvarno zanima. Pred kraj tjedna privlačnost raste, ali i potreba da napokon pokažu koliko im je stalo.

Karijera

Poslovno im se vraća želja za širim planovima, učenjem i izlaskom iz poznatog okvira. Dobar je trenutak za prijedlog, prezentaciju ili širenje ideje koju dugo vrte u glavi. Sredinom tjedna ne bi trebali donositi odluke samo na entuzijazam, bez provjere brojki i rokova. Ako spoje hrabrost s disciplinom, završetak tjedna može im donijeti konkretan napredak.

Zdravlje

Tijelo traži kretanje, ali i pametniji raspored snage. Pretjerivanje u izlascima, putovanjima ili neredovitom spavanju brzo bi ih moglo iscrpiti. Boravak vani i aktivnost koja širi pluća i raspoloženje djelovat će im najbolje.