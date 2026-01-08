Danas bi slavio 79. rođendan: Ovako je Iman s kćeri odala počast Davidu Bowieju

Iman i njezina kći Alexandria 'Lexi' Zahra Jones odale su počast Davidu Bowieju, deset godina nakon njegove smrti
Supermodel i glumica Iman podijelila je dirljivu objavu na Instagramu 8. siječnja, uz crno-bijelu fotografiju svog pokojnog supruga koji je preminuo u dobi od 69 godina 2016. godine zbog raka jetre.
'Sretan rođendan s neba! Tvoja svjetlost tako jako svijetli u svim našim srcima! Volimo te i nedostaješ nam #BowieForever', napisala je Iman, danas 70-godišnjakinja.
Kći koju dijeli s Bowiejem, 25-godišnja Alexandria, također je objavila dirljivu objavu ocu na Instagramu. 'Velikih 79 danas. Sretan rođendan tata, nedostaješ mi!', glasio je njezin natpis uz par retro fotografija s njim s jednog od njegovih rođendana gdje se vidi kako drži rođendansku tortu dok se smiješe prema kameri.
Prošlog lipnja Iman je također podijelila retro fotografiju na ono što bi bila njihova 33. godišnjica braka. Razmišljajući o svom talijanskom vjenčanju s pjevačem, Iman je podijelila neke slatke riječi i nekoliko snimaka s tog posebnog dana.
Na jednoj objavi napisala je bold žutim slovima preko tamne pozadine: 'Moje sjećanje te voli; stalno te pita', uz natpis 'Godišnjica vjenčanja' i '#BowieForever'.
I dalje ga osjeća prisutnim
Iman i Bowie upoznali su se na slijepom spoju 1990., a već dvije godine kasnije Bowie ju je zaprosio na obali Seine. U kolovozu 2000. dobili su kćer Alexandriu Zahru Jones.
I nakon Bowiejeve smrti 2016., Iman redovito odaje počast njihovoj ljubavi, ističući da ga i dalje osjeća prisutnim: 'Još uvijek se osjećam kao da sam u braku. Netko mi je prije nekoliko godina rekao da je David moj pokojni suprug, a ja sam odgovorila: 'Ne, on nije moj pokojni suprug. On je moj suprug.' Kroz moje sjećanje, moja ljubav živi'.