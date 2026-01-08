Danas bi slavio 79. rođendan: Ovako je Iman s kćeri odala počast Davidu Bowieju

Iman i njezina kći Alexandria 'Lexi' Zahra Jones odale su počast Davidu Bowieju, deset godina nakon njegove smrti

Supermodel i glumica Iman podijelila je dirljivu objavu na Instagramu 8. siječnja, uz crno-bijelu fotografiju svog pokojnog supruga koji je preminuo u dobi od 69 godina 2016. godine zbog raka jetre. 'Sretan rođendan s neba! Tvoja svjetlost tako jako svijetli u svim našim srcima! Volimo te i nedostaješ nam #BowieForever', napisala je Iman, danas 70-godišnjakinja. ​

Kći koju dijeli s Bowiejem, 25-godišnja Alexandria, također je objavila dirljivu objavu ocu na Instagramu. 'Velikih 79 danas. Sretan rođendan tata, nedostaješ mi!', glasio je njezin natpis uz par retro fotografija s njim s jednog od njegovih rođendana gdje se vidi kako drži rođendansku tortu dok se smiješe prema kameri. ​

Prošlog lipnja Iman je također podijelila retro fotografiju na ono što bi bila njihova 33. godišnjica braka. Razmišljajući o svom talijanskom vjenčanju s pjevačem, Iman je podijelila neke slatke riječi i nekoliko snimaka s tog posebnog dana.

Na jednoj objavi napisala je bold žutim slovima preko tamne pozadine: 'Moje sjećanje te voli; stalno te pita', uz natpis 'Godišnjica vjenčanja' i '#BowieForever'. ​