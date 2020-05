Nekadašnja manekenka u jeku pandemije iznenadila je javnost objavom kako žali što je prije desetak godina ugradila silikone u svoje grudi. Tada je objasnila da će ih prvom prilikom dati ukloniti, a sada je izgleda pravi trenutak za to

‘Bok svima. Nakon što sam objavila da sam se testirala na koronavirus, mnogi su se zabrinuli i znatiželjno pitali zašto to radim. Zanima vas na kakvu operaciju idem, što je razumljivo. Već sam ranije pisala da bih voljela ukloniti silikone iz svojih grudi. Dugo godina bili su sjajni i odradili su svoj posao, ali jednostavno sam shvatila da je vrijeme da ih maknem. Jedva čekam konačno moći zakopčati haljinu svog konfekcijskog broja, spavati okrenuta na trbuh s potpunim komforom. Nema više velikih grudi! No ne brinite, bit će sve dobro. I dalje ću imati sise, ali bit će to prava masna naslaga, što grudi na koncu i jesu’, zaključila je 34-godišnjakinja.