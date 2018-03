Bubnjar Beatlesa Ringo Starr postao vitez

Bivši bubnjar Beatlesa Ringo Starr odlikovan je redom viteza za svoj doprinos u glazbi a nakon ceremonije u Buckinghamskoj palači u utorak rekao je u šali novinarima kako očekuje da mu uz ime sada navode i titulu

'To mi puno znači jer je to priznanje za sve ono što sam napravio. Bilo mi je iznimno drago primiti odlikovanje', rekao je Starr.

Ringo se pridružio se Paulu McCartneyu, Georgeu Harrisonu i Johnu Lennonu u Beatlesima kao zamjena za bubnjara Petea Besta 1962. godine i povremeno je pjevao glavne vokale, kao na primjer u pjesmama 'Yellow Submarine' and 'With a Little Help from my Friends'.

Starr (77) je ušao u Kuću slavnih Rock'n'Rolla kao član Beatlesa 1988. i onda ponovno 2015. kao solist nakon što se slavni bend raspao.

McCartney je također proglašen vitezom prije 21 godinu.