Brooklyn Beckham progovorio o obiteljskoj svađi i podršci supruge

Brooklyn Beckham odlučno je progovorio o glasinama o nesuglasicama u obitelji, ističući kako unatoč svemu ima snažnu potporu svoje supruge Nicole Peltz

U nedavnom intervjuu za Daily Mail, sin slavnih roditelja Davida i Victorije Beckham jasno je poručio da ne gubi san zbog poruka koje se šire o njegovom privatnom životu. Rekao je kako ga negativni komentari ne pogađaju jer on i njegova supruga žele samo živjeti svoj život, raditi na svojim stvarima i biti sretni. Brooklyn je naglasio da mu podrška supruge puno znači te da zajedno drže fokus izvan drame koja se često pojavljuje na naslovnicama.

Brooklyn je otvoreno progovorio o svom odnosu s roditeljima i braćom, iako odnosi u obitelji nisu savršeni. Unatoč napetostima, posebno između Nicole i njegovih roditelja, on se trudi ne brinuti o tračevima i negativnosti. Izvor blizak obitelji otkrio je kako je situacija s udaljavanjem između Brooklyna, Nicole i njegovih roditelja prilično napeta te nema pokušaja pomirenja, što je dovelo do frustracija u obitelji, posebice jer David i Victoria nisu uložili konkretne napore da situaciju poprave. Potez Nicole odražava njezinu nestrpljivost prema, kako vidi, narcističkom ponašanju Davida i Victorije prema Brooklynu.

Vjenčanje pokrenulo tenzije u obitelji Izvor problema često se spominje svadba Brooklyna i Nicole iz 2022. godine, događaj na kojem su nastale ozbiljne tenzije. Navodno je Victoria izazvala neugodan trenutak prekidajući prvi ples mladenaca te je pritom izazvala suze na Nicole, što je dodatno pogoršalo odnose. Nicole je i sama kazala da je prvotno željela nositi Viktorijinu haljinu za svadbu, no to nije bilo moguće, što je pogrešno pretočeno u medijima kao sukob. Kasnije je nazvala Beckhame 'divnim rođacima', dok je Victoria istaknula kako joj je kao majci najvažnije da je sin sretan.

Brooklyn Beckham Izvor: EPA / Autor: JUSTIN LANE







