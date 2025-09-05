Beckham dirljivom porukom čestitao posebnoj osobi, a nije ni Victoria ni djeca

David Beckham suvlasnik je kluba Inter Miami u kojem igra Leo Messi, a dvije nogometne legende veže i veliko prijateljstvo
Slavni Argentinac je engleskog nogometaša opisao kao divnu osobu, a Beckham također podržava Messija u njegovoj ulozi u Inter Miamiju, gdje je suvlasnik kluba.
Beckham često izražava i svoj ponos što je uspio dovesti jednog od najvećeg igrača svih vremena u svoj klub.
Emotivnom porukom David Beckham je sad čestitao važan rezultat koji je Messi postigao za svoju reprezentaciju.
'Posebna noć za posebnu osobu... Sve je postignuto, ali on i dalje želi više, ne za sebe već za svoju zemlju... Sinoć je Argentina proslavila Lea onako kako je on zaista zaslužio... čestitam Leo', poručio je Beckham na svojem Instagram profilu uz simpatičnu fotografiju Messija s nogometnom loptom dok je još bio dijete.
Naime, u utakmici Argentine protiv Venecuele, koja je završila rezultatom 3:0, Messi je postigao dva gola u, kako se predviđa, možda i svojoj zadnjoj utakmici na domaćem tlu za reprezentaciju.
Leo Messi je izjavio kako je utakmica pred domaćim navijačima nešto o čemu je 'uvijek sanjao', budući da je to bila utakmica u sklopu južnoameričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Za njega to predstavlja i potencijalni oproštaj od utakmica domovini, iako još uvijek nije donio konačnu odluku o sudjelovanju na Svjetskom prvenstvu 2026.
Inače, Messi je u Inter Miamiju od ljeta 2023., a njegov je dolazak zasigurno povećao popularnost nogometa u SAD-u.