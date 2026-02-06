Zvjezdana invazija: Brojni slavni na otvaranju Zimskih olimpijskih igara

Svečano otvaranje Zimskih olimpijskih igara okupilo je, uz sportaše iz cijelog svijeta, i brojne poznate osobe iz svijeta glazbe, mode, filma i javnog života
Ceremonija otvaranja odvijala se paralelno na četiri lokacije, s kultnim stadionom San Siro kao glavnom pozornicom zbivanja. Zvijezda glazbenog dijela večeri je peterostruka dobitnica Grammyja, slavna diva Mariah Carey, koja je za ovu prigodu zapjevala na talijanskom.
Izvela je bezvremenski klasik 'Il Blu Dipinto di Blu', široj publici poznat po refrenu 'Volare'. S pjesme 'Volare' Mariah je prešla na svoj hit singl 'Nothing is Impossible' s albuma 'Here For It All' iz 2025. godine. Ponajveća talijanska pop Laura Pausini je istovremeno sa vokalima Planinskog zbora u Cortini, otpjevala talijansku himnu.
Talijanski tenor Andrea Bocelli upotpunio je ceremoniju otvaranja izvevši ariju 'Nessun Dorma'. Govoreći o nastupu na otvaranju Olimpijskih igara, on je ranije rekao kako je to za njega velika čast i posebno iskustvo.
Poziv na mir
Slavna glumica Charlize Theron pojavila se tijekom ceremonije otvaranja u ulozi ambasadorice mira UN-a. Oskarovka je poslala poruku nade na povijesnom stadionu San Siro. Njezinu poruku inspirirao je Nelson Mandela.
Na otvorenje je stigla čitava plejada svjetskih i talijanskih zvijezda. Među njima su američki reper Snoop Dogg koji je na natjecanju mješovitih parova u curlingu bodrio američku reprezentaciju, Donatella Versace, Stanley Tucci, JD Vance, Zlatan Ibrahimović.