Mariah Carey zasjala u dijamantima vrijednima 15 milijuna dolara na otvaranju Zimskih olimpijskih igara

Na svečanoj ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026. u milanskom stadionu San Siro, glazbena legenda Mariah Carey ostavila je publiku bez daha, ne samo vokalnim nastupom već i iznimno glamuroznim modnim odabirom
Pjevačka diva Mariah Carey je nastupila u raskošnoj bijeloj haljini i ogrtaču od perja iz radionice Roberta Cavallija, ali najveću pažnju privukla je njezina kolekcija nakita - čak 306 karata dijamanata, čija se vrijednost procjenjuje na oko 15 milijuna dolara.
Nakit je uključivao raskošnu ogrlicu s privjeskom od 20 karata, narukvicu od 55 karata te viseće naušnice od 66 karata.
Nastup koji je spojio glazbu i glamur
Carey je publiku oduševila izvedbom legendarne talijanske pjesme 'Volare' kao i svoje pjesme 'Nothing Is Impossible', koja se nalazi na njezinom posljednjem albumu. Organizatori Zimskih olimpijskih igara istaknuli su kako je Carey svojim nastupom savršeno uhvatila 'emocionalnu i skladnu atmosferu koja prati duh Igrara te da je njezina glazba univerzalni jezik koji povezuje ljude iz cijelog svijeta'.
Podrška iz svijeta mode i sporta
Njezino pojavljivanje dodatno je podigao status ovogodišnje ceremonije otvaranja, koja je u Milanu spojila glazbu, modu i sport pred tisućama gledatelja iz cijelog svijeta.