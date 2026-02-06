LUKSUZ BEZ GRANICA

Mariah Carey zasjala u dijamantima vrijednima 15 milijuna dolara na otvaranju Zimskih olimpijskih igara

D.A.M.

06.02.2026 u 21:50

Mariah Carey
Mariah Carey Izvor: Profimedia / Autor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Na svečanoj ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026. u milanskom stadionu San Siro, glazbena legenda Mariah Carey ostavila je publiku bez daha, ne samo vokalnim nastupom već i iznimno glamuroznim modnim odabirom

Pjevačka diva Mariah Carey je nastupila u raskošnoj bijeloj haljini i ogrtaču od perja iz radionice Roberta Cavallija, ali najveću pažnju privukla je njezina kolekcija nakita - čak 306 karata dijamanata, čija se vrijednost procjenjuje na oko 15 milijuna dolara.

vezane vijesti

Nakit je uključivao raskošnu ogrlicu s privjeskom od 20 karata, narukvicu od 55 karata te viseće naušnice od 66 karata.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

Nastup koji je spojio glazbu i glamur

Carey je publiku oduševila izvedbom legendarne talijanske pjesme 'Volare' kao i svoje pjesme 'Nothing Is Impossible', koja se nalazi na njezinom posljednjem albumu. Organizatori Zimskih olimpijskih igara istaknuli su kako je Carey svojim nastupom savršeno uhvatila 'emocionalnu i skladnu atmosferu koja prati duh Igrara te da je njezina glazba univerzalni jezik koji povezuje ljude iz cijelog svijeta'.

Mariah Carey
  • Mariah Carey
  • Mariah Carey
  • Mariah Carey
  • Mariah Carey
  • Mariah Carey
    +2
Mariah Carey Izvor: EPA / Autor: Peter Kneffel / POOL

Podrška iz svijeta mode i sporta

Njezino pojavljivanje dodatno je podigao status ovogodišnje ceremonije otvaranja, koja je u Milanu spojila glazbu, modu i sport pred tisućama gledatelja iz cijelog svijeta.

Izvor: Društvene mreže

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
LUKSUZ BEZ GRANICA

LUKSUZ BEZ GRANICA

Mariah Carey zasjala u dijamantima vrijednima 15 milijuna dolara na otvaranju Zimskih olimpijskih igara
DIVA RASPAMETILA PUBLIKU

DIVA RASPAMETILA PUBLIKU

Spektakularna Mariah Carey: Moćna izvedba kultne 'Volare' obilježila start Olimpijskih igara
ZANIMLJIVA PORUKA

ZANIMLJIVA PORUKA

Ella Dvornik: 'Kad shvatiš da svi mrze sve i nitko nikome nije dobar...'

najpopularnije

Još vijesti