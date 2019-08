Brad Pitt progovorio o povratku na filmski set nakon borbe s alkoholom i otkrio što ga gura naprijed kroz život

Najnoviji filmski hit Quentina Tarantina 'Once Upon a Time in Hollywood' već je zaradio 64,5 milijuna dolara na kino blagajnama, a za njegov uspjeh zaslužan je prvenstveno briljantan trojac - Margot Robbie, Leonardo DiCaprio i Brad Pitt kojemu je ova uloga spasila život, vrativši ga na pravi put s kojeg je skrenuo nakon razvoda s Angelinom Jolie

Brad Pitt i dalje je jedna od najvećih zvijezda Hollywooda. Zaradio je odlične kritike za svoju ulogu snažnog i odanog Cliffa Bootha u svom povratničkom filmu Quentina Tarantina 'Once Once a Time in Hollywood'. Bio je to njegov povratak na filmski set nakon dvije godine tijekom kojih se borio s alkoholizmom.

Razvod od Angeline Jolie potpuno ga je slomio do te mjere da je novonastalu životnu situaciju poistovjećivao sa smrću, no s vremenom je shvatio da udaljavanje od voljene osobe nije smak svijeta. U tome mu je pomogla upravo uloga u filmu koju mu je ponudio Tarantino. Veći dio svoga života Brad je bio u vezama pa se sada kada je ostao sam posvetio sebi i stvarima koje prije nije mogao činiti. Zgodni je glumac nakon razvoda od holivudske zvijezde smršavio, jede zdravije i ne pije više alkohol, a navodno jedno vrijeme nije imao seksualne odnose sa ženama kako bi u potpunosti razbistrio svoje misli. Otkako je 2016. godine najavio razvod od Angeline Jolie, 55-godišnji glumac je 'naporno radio na sebi da bude što bolja i zdravija osoba i da bude najbolji mogući otac', rekao je izvor poznat portalu People.