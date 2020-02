Zanosna oskarovka nije se libila ničega kako bi uspjela u Hollywoodu, a jedino joj smeta kad je ljudi doživljavaju isključivo kao ljepoticu: 'Doista nisam seks bomba'

Ove godine Margot Robbie neće ponijeti kući zlatni kipić u jednoj od tri najvažnije kategorije Oscara, onoj za glavnu žensku ulogu, no zato joj se nagrada smiješi u kategoriji sporedne ženske uloge i to zahvaljujući filmu Quentina Tarantina 'Bilo jednom u Hollywoodu'. I ovoga je puta, baš kao i u filmu 'Ja, Tonya', u kojem je utjelovila slavnu američku klizačicu Tonyju Harding, lijepa Australka dala najbolje od sebe i za to je nagrađena

Magazin Time stavio ju je 2017. na listu 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, dok je dvije godine kasnije proglašena jednom od najplaćenijih glumica. Od ulaska u treće desetljeće dijeli ju svega nekoliko mjeseci, a već je itekako dala do znanja svim holivudskim glavešinama da na nju treba računati. A ako ju netko možda do sada i nije primijetio, u što ne vjerujemo, ona nema problema s time da se redatelju, s kojim želi raditi, sama obrati, baš kao što je to napravila s Quentinom Tarantinom. Naime slavnom redatelju napisala je, baš kao u dobra stara vremena, rukom pisano pismo u nadi kako će je u budućnosti angažirati u jednom od svojih filmova.

Pismo je stiglo u pravom trenutku, kada je Tarantino završavao scenarij i donio odluku da upravo nju angažira za ulogu Sharon Tate u filmu 'Bilo jednom u Hollywoodu'. 'Ovo sam pismo željela napisati prije nekoliko godina. Čula sam da ćeš snimiti još 10 filmova i nisam jednostavno željela propustiti priliku i ne dobiti mogućnost vidjeti jedan od tvojih filmskih setova. Moram naći način da dođem na set. Ako treba, držat ću i vrata u pozadini neke scene.' Pismom je postigla ono o čemu je i maštala te sada zahvaljujući svojoj hrabrosti s nestrpljenjem iščekuje ovogodišnju dodjelu Oscara, a nominirana je u kategoriji sporedne ženske uloge.

Margot Elise Robbie rođena je 2. srpnja 1990. godine kao jedna od četvero djece koju je, kao samohrana majka, odgajala psihoterapeutkinja Sarie Kessler nakon što ih je napustio otac Doug Robbie. Većinu djetinjstva provela je na relaciji između obiteljskog doma i farme u Dalbyju, na kojoj su živjeli baka i djed. Život im i nije bio bajan, stoga je, da bi preživjeli, ona od svoje 16. godine radila čak tri posla, između ostalih u Subwayu, iza šanka, u kuhinji, ali i kao tajnica, a paralelno s tim pohađala je satove glume.

'Obožavam svoju majku. Ona je najdivnija osoba s najčišćim srcem, nevjerojatno ljudsko biće', nahvalila je majku, ali i otkrila kakvo joj je bilo odrastanje bez previše novca: 'Išla sam u školu s djecom koja su bila dobrostojeća i često sam odlazila u njihove kuće, stoga sam dobro znala što znači biti bogat. Nisam imala takve privilegije, no tada sam shvatila što doista želim.' A da želi postati glumica, znala je od najranije dobi, pa je nakon što je završila srednju školu, sa samo 17 godina, nazvala produkcijsku kuću Grandy Television Australia i zatražila da je prime na audiciju jer ona želi glumiti u tamošnjoj hit sapunici 'Neighbours'. Ulogu je odmah dobila, a iako je isprva lik Donne Freedman bio tek epizodna uloga, scenaristi su je ubrzo uvrstili među glavne likove.

Tri godine kasnije rastužila je gledatelje jer je odlučila otići iz serije kako bi nastavila karijeru s druge strane oceana. Još snimajući sapunicu, u pauzama bi radila s trenerom za govor kako bi usavršila svoj američki naglasak. Nakon što se preselila u Ameriku isprva je glumila u ABC-jevoj dramskoj seriji 'Pan Am', da bi 2013. dobila ulogu u romantičnoj komediji 'Pravi trenutak', a potom i priliku života - upravo nju je Martin Scorsese odlučio angažirati u 'Vuku s Wall Streeta'. Tada je imala tek 23 godine, no pokazala je da se na nju doista može računati, trudeći se i više od ostalih kako bi postigla ono što je danas. I dok je svijet odavno gleda kao veliku filmsku zvijezdu, za Australce će ona uvijek ostati Donna. Ipak, njezina nevjerojatna ljepota u životu joj je više bila teret, pa je i u intervjuu za Vogue rekla koliko joj smeta to što je ljudi doživljavaju isključivo kao ljepoticu.

'Mrzim to. Osjećam se kao neka razmaženka kada tako nešto govorim, no doista nisam seks bomba.' Mnogi se još uvijek sjećaju scena seksa s Leonardom DiCaprijem u filmu 'Vuk s Wall Streeta', u kojem je ona glumila njegovu suprugu. Iako je imala tremu, ponijela se kao prava profesionalka, pa je za ohrabrenje popila tri čašice tekile kako bi se opustila: 'Popila sam tri čašice tekile, skinula odjeću i odradila scenu onako kako su tražili. S tri čašice tekile sve je puno bolje.' Zanimljivo je i njezino prisjećanje audicije za 'Vuka s Wall Streeta': 'U glavi sam znala da imam doslovce 30 sekundi u toj prostoriji i ako nečime ne impresioniram sve te ljude, ništa neću dobiti. Bila je to jedinstvena prilika u životu i odlučila sam je uhvatiti. U tom trenutku počela sam vrištati na Lea, a on mi je uzvratio. Tada sam mu se unijela u lice i prvo sam pomislila da bih ga možda trebala poljubiti, jer kad ću ikad više imati priliku poljubiti Leonarda DiCaprija? No drugi dio mozga mi je rekao da puknem - udarila sam ga u lice, a tog nije bilo u scenariju. Svi u sobi su zašutjeli, a ja sam se ukočila.'

Ubrzo nakon toga otkrila je da je upravo ona odabrana za tu ulogu. Snimajući s DiCaprijem krenula su nagađanja kako su oni svoju romansu nastavili i izvan kamera, a ista priča ponovila se kasnije s Will Smithom kada su snimali 'Fokus'. Ono po čemu je itekako posebna je i to što voli biti okružena dragim ljudima, pa tako svoj dom u Los Angelesu ne dijeli samo sa suprugom i dva psa, već i s bratom, rođakinjom i njezinim suprugom. Njezini bliski prijatelji tvrde kako je oduvijek bila takva, rado je organizirala i zabave i razna okupljanja, a na svim tim zabavama bilo je puno ljudi i Margot Robbie bi uvijek bila u središtu svega.