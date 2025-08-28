SAD SU MIRNI

Bračne tenzije su iza njih: Kralj Frederik i kraljica Mary dugo nisu bili ovako sretni

I.Bradić

28.08.2025 u 12:43

Kralj Frederik i kraljica Mary
Kralj Frederik i kraljica Mary Izvor: Profimedia / Autor: Hanne Juul/Aller/MEGA / The Mega Agency / Profimedia
Unatoč brojnim nagađanjima u javnosti o njihovom odnosu, kralj Frederik i kraljica Mary i dalje zrače skladom i snažnim zajedništvom. Njihov najnoviji zajednički izlet na danski otok Læsø dokazao je da njihova veza i dalje stabilna

Već mjesecima u medijima kruže glasine o bračnoj krizi kralja Frederika X. i kraljice Mary, a nerijetko se spekuliralo o razvodu. Sve je počelo nagađanjima o preljubu danskog kralja, a tenzije su bile jasne i po ponašanju Mary koja je navodno i razmišljala da napusti supruga. Ipak, kraljevski par sada je razuvjerio sve skeptike – pojavili su se u javnosti vidno prisniji i raspoloženiji ostavljajući dojam snažnog zajedništva.

Danski kralj Frederik i kraljica Mary zajedno su boravili na otoku Læsø, do kojeg su stigli kraljevskim brodom Dannebrog, a njihov je izlet te javni angažam bio pravi mali uvid u stanje bračne sreće para.

Kralj Frederik i kraljica Mary
  Kralj Frederik i kraljica Mary
  Kralj Frederik i kraljica Mary
  Kralj Frederik i kraljica Mary
Kralj Frederik i kraljica Mary Izvor: Profimedia / Autor: BO AMSTRUP / AFP / Profimedia

Kraljevski par nije bio samo vizualno usklađen, već su i njihove geste te izrazi lica govorili o dubokoj harmoniji između njih jer su izgledali raspoloženije no ikad. Sve glasine o svađama i razdvojenosti tako su pale u vodu, a na kralju je sada da održi povjerenje Danaca.

Održavanje dobrog imidža jedan je od glavnih ciljeva danske kraljevske obitelji, a novi projekt kraljice svakako je dobar način da se približi javnosti.

tportal
