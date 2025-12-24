Prošao je pravi pakao: Evo kako danas izgleda Kevin iz kultnog božićnog filma

Macauley Culkin , zvijezda filma 'Sam u kući i nastavka 'Sam u kući 2', prošao je kroz pakao zlostavljanja, raspada obitelji i bitke s ovisnosti, ali uspio se na kraju vratiti u svijet showbusinessa.

Macaulay Culkin danas ima 45 godina i živi mirnim životom pažljivo birajući projekte u kojima će se pojaviti poput druge sezone hvaljene serije 'Fallout', ali put do tog mira bio je ispunjen traumama koje bi mnoge slomile zauvijek.

Odrastao je u siromašnoj obitelji, dijeleći jednu sobu u malom stanu sa svojih šestero braće i sestara. Njegov otac Christopher Cornelius 'Kit' Culkin, sam bivša dječja zvijezda, i majka Patricia Brentrup, kontrolorka prometa, jedva su spajali kraj s krajem.

Kada je Macaulay imao samo četiri godine, susjed je predložio roditeljima da ga pokušaju pretvoriti u zvijezdu. Zahvaljujući njegovu šarmu i fotogeničnom licu, to se brzo i dogodilo. Sa šest godina dobio je prvu veću ulogu u filmu 'Rocket Gibraltar' 1988. godine.

Sa samo 10 godina, 1990. godine, Macaulay je postao Kevin McCallister u božićnom klasiku "Sam u kući" (Home Alone). Preko noći je postao jedna od najprepoznatljivijih dječjih zvijezda na planetu. No ono što je izvana izgledalo kao bajka, iznutra je bila noćna mora.

Razvod roditelja

Dok je svijet vidio nasmiješenog dječaka koji uživa u slavi, stvarnost je bila mračna. Njegov otac, koji je ujedno bio i njegov menadžer, počeo ga je fizički i psihički zlostavljati. Tjerao ga je da uči tekst satima dok je bio iscrpljen, prijetio mu fizičkim nasiljem ako pogriješi na setu.

Još gore, otac je držao Macaulayjev novac u tajnosti od njega, skrivajući koliko je zapravo zarađivao, dok je sam uzimao veliki dio profita. Dječak koji je zabavljao milijune osjećao se zarobljeno i očajno je žudio za stankom od svijeta showbusinessa.