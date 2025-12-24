Prošao je pravi pakao: Evo kako danas izgleda Kevin iz kultnog božićnog filma

Božić je nezamisliv bez filma 'Sam u kući' s Macauleyjem Culkinom u ulozi simpatičnog i snalažljivog Kevina McCallistera
Macauley Culkin, zvijezda filma 'Sam u kući i nastavka 'Sam u kući 2', prošao je kroz pakao zlostavljanja, raspada obitelji i bitke s ovisnosti, ali uspio se na kraju vratiti u svijet showbusinessa.
Macaulay Culkin danas ima 45 godina i živi mirnim životom pažljivo birajući projekte u kojima će se pojaviti poput druge sezone hvaljene serije 'Fallout', ali put do tog mira bio je ispunjen traumama koje bi mnoge slomile zauvijek.
Odrastao je u siromašnoj obitelji, dijeleći jednu sobu u malom stanu sa svojih šestero braće i sestara. Njegov otac Christopher Cornelius 'Kit' Culkin, sam bivša dječja zvijezda, i majka Patricia Brentrup, kontrolorka prometa, jedva su spajali kraj s krajem.
Kada je Macaulay imao samo četiri godine, susjed je predložio roditeljima da ga pokušaju pretvoriti u zvijezdu. Zahvaljujući njegovu šarmu i fotogeničnom licu, to se brzo i dogodilo. Sa šest godina dobio je prvu veću ulogu u filmu 'Rocket Gibraltar' 1988. godine.
Sa samo 10 godina, 1990. godine, Macaulay je postao Kevin McCallister u božićnom klasiku "Sam u kući" (Home Alone). Preko noći je postao jedna od najprepoznatljivijih dječjih zvijezda na planetu. No ono što je izvana izgledalo kao bajka, iznutra je bila noćna mora.
Razvod roditelja
Dok je svijet vidio nasmiješenog dječaka koji uživa u slavi, stvarnost je bila mračna. Njegov otac, koji je ujedno bio i njegov menadžer, počeo ga je fizički i psihički zlostavljati. Tjerao ga je da uči tekst satima dok je bio iscrpljen, prijetio mu fizičkim nasiljem ako pogriješi na setu.
Još gore, otac je držao Macaulayjev novac u tajnosti od njega, skrivajući koliko je zapravo zarađivao, dok je sam uzimao veliki dio profita. Dječak koji je zabavljao milijune osjećao se zarobljeno i očajno je žudio za stankom od svijeta showbusinessa.
Spas je došao 1994. godine kada su se njegovi roditelji razveli, a majka dobila skrbništvo. Uslijedila je žestoka pravna bitka protiv oca kako bi dobio pristup svom ogromnom bogatstvu - bitku koju je na kraju dobio. Uzeo je šestogodišnju pauzu od glume, pokušavajući živjeti normalan život. Ali kada se vratio 2000. godine, prilagodba na Hollywood ponovo bila je previše teška.
Početkom 2000-ih počele su se pojavljivati zabrinjavajuće fotografije koje su pokazivale Macaulayja iznimno mršavog. Glasine o drogama brzo su se proširile. Glumac je 2004. godine uhićen zbog posjedovanja marihuane i opijata. Priznao je krivnju i dobio odgođenu kaznu od godinu dana za svaku optužbu.
Istovremeno, njegova vrlo javna veza i bolni prekid dugogodišnje veze s glumicom Milom Kunis dodatno su ga stavili pod medijsku lupu. Zatim je 2005. godine bio pozvan svjedočiti na suđenju Michaelu Jacksonu za seksualno zlostavljanje djece, što je dodatno povećalo pritisak.
Svi su se tad pitali hoće li Macaulay postati još jedna žrtva 'prokletstva dječjih zvijezda' ili će uspjeti okrenuti svoj život?
Na sreću, Macaulay je uspio. Prestao je s drogama, povukao se iz javnosti i fokusirao se na oporavak. 2018. godine pokrenuo je podcast i web stranicu pod nazivom 'Bunny Ears', koja mu je postala glavni fokus.
Danas živi mirnim životom sa životnom partnericom Brendom Song, također glumicom, i njihova dva sina, a nedavno su ih fotografi 'ulovili' u obiteljskom posjetu Disneylandu gdje je obitelj Culkin-Song uživala u tamošnjim atrakcijama odjevena prigodno u božićne džempere.
Par živi u Los Angelesu i poznati su po tome što izbjegavaju javnost i čuvaju privatnost svoje obitelji. Njihova djeca se rijetko pojavljuju u medijima, a oni sami daju intervjue samo povremeno.