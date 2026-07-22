UŽIVAO U POJESTU

Will Smith potpuno je oduševljen Hrvatskom, poručio: 'Veselim se ponovnom dolasku'

Ž. B.

22.07.2026 u 22:26

Will Smith
Will Smith Izvor: Profimedia / Autor: ML by COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
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Posjet Willa Smitha Hrvatskoj izazvao je veliku pažnju, a glumac je nakon niza nezaboravnih iskustava ostao oduševljen. Od adrenalinske vožnje u Neveri do večere s Matom Rimcem, poručio je kako bi se htio ponovno vratiti u Hrvatsku

Glumac Will Smith tijekom boravka u Hrvatskoj nije skrivao oduševljenje, a nakon vožnje u Rimčevoj Neveri i večere s inovatorom Matom Rimcem poručio je da će se morati vratiti.

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Smith nije krio oduševljenje Hrvatskom

Holivudski glumac je razgovarao s novinarima u Zagrebu dok je izlazio iz hotela Esplanade, gdje je ukratko za ekipu Dnevnika Nove TV kratko prokomentirao svoj posjet Hrvatskoj.

Na pitanje kako mu se svidjela Hrvatska, Smith je odgovorio: 'Sve je bilo spektakularno, veselim se ponovnom dolasku. Trebao bih se vratiti'.

Novinari su ga pitali i kako mu se svidjela hrvatska kuhinja, na što je poznati glumac također imao pozitivan komentar. 'Bila je odlična, hvala vam puno!', rekao je te ušao u automobil.

Will Smith u Hrvatskoj
Will Smith u Hrvatskoj Izvor: Cropix / Autor: Boris Kovacev

Glumac se vozio u Rimčevoj moćnoj Neveri

Najviše pozornosti privukao je Smithov susret s Matom Rimcem, koji mu je omogućio vožnju u Neveri, električnom hiperautomobilu koji je holivudski glumac opisao kao iskustvo kakvo još nije doživio.

'Nikad u životu nisam doživio ništa slično', komentirao glumac nakon što je izašao iz vozila, vidno impresioniran mogućnostima hrvatskog hiperautomobila.

Nakon adrenalinske vožnje dvojac je otišao i na večeru kod poznatog hrvatskog chefa Marina Rendića. Nakon brojnih događanja, Smith je i sam dio boravka u Hrvatskoj podijelio na Instagramu.

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