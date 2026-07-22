Will Smith potpuno je oduševljen Hrvatskom, poručio: 'Veselim se ponovnom dolasku'

Glumac Will Smith tijekom boravka u Hrvatskoj nije skrivao oduševljenje, a nakon vožnje u Rimčevoj Neveri i večere s inovatorom Matom Rimcem poručio je da će se morati vratiti.

Smith nije krio oduševljenje Hrvatskom

Holivudski glumac je razgovarao s novinarima u Zagrebu dok je izlazio iz hotela Esplanade, gdje je ukratko za ekipu Dnevnika Nove TV kratko prokomentirao svoj posjet Hrvatskoj.

Na pitanje kako mu se svidjela Hrvatska, Smith je odgovorio: 'Sve je bilo spektakularno, veselim se ponovnom dolasku. Trebao bih se vratiti'.

Novinari su ga pitali i kako mu se svidjela hrvatska kuhinja, na što je poznati glumac također imao pozitivan komentar. 'Bila je odlična, hvala vam puno!', rekao je te ušao u automobil.