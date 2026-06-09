MEDENI MJESEC

Borna Sosa snimljen nakon vjenčanja, a umjesto odmora odabrao je kuhanje

A. M.

09.06.2026 u 13:34

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Bozo Radic
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Nakon bajkovitog vjenčanja u Dubrovniku, Borna Sosa medeni je mjesec nastavio na Pelješcu, ali umjesto odmora odabrao je kuhanje u restoranu s kolegom Josipom Brekalom. Vesela atmosfera i nogometne šale obilježile su njihov kulinarski izlet, a Sosa je kroz smijeh priznao da su možda 'bolji u kuhanju nego u nogometu'

Nakon što su si protekle subote hrvatski nogometaš Borna Sosa i njegova dugogodišnja partnerica, arhitektica Ivona Šimunović, rekli sudbonosno da, došao je red i na uživanje. Nakon svečane ceremonije i šetnje Stradunom, Sosa je odlučio potražiti opuštanje na nešto drugačiji način, u kuhinji restorana.

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Kulinarska poduka na Pelješcu

Neposredno nakon vjenčanja, Borna Sosa posjetio je poznati restoran Gastro Mare Kobaš na Pelješcu. Umjesto klasičnog odmora, reprezentativac je odlučio iskušati svoje kulinarske vještine. U ovoj avanturi nije bio sam, pridružio mu se kolega nogometaš Josip Brekalo, a dvojac je kuhao 'rame uz rame' s renomiranim chefom Antoniom Tonijem Bjelančićem.

'Bolji u kuhanju nego u nogometu'

Tijekom pripreme jela vladala je opuštena i vesela atmosfera, što je zabilježeno i videom. Chef Bjelančić je s ponosom predstavio svoje nove pomoćnike rekavši: 'Vidite vi kako mlade snage kuhaju, ne samo igraju, nego i kuhaju!'. Na tu se pohvalu Borna Sosa našalio, izjavivši 'Bolji smo u kuhanju'.

Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
  • Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
  • Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
  • Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
  • Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
  • Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović
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Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović Izvor: Cropix / Autor: Bozo Radic

Vjenčanje u Gradu

Samom kulinarskom izletu prethodilo je bajkovito vjenčanje u Dubrovniku, gradu iz kojeg mladenka Ivona vuče korijene. Mladence su fotografi uhvatili i tijekom svečane šetnje Stradunom. Nakon godina tijekom kojih su svoju vezu držali podalje od javnosti i rijetko se zajedno pojavljivali, ovaj su put nasmiješeno pozirali okruženi obitelji, prijateljima i svojim malenim sinom Šimunom, slaveći početak novog životnog poglavlja.

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