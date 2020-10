Boris Rogoznica: 'Sedma godina braka je krizna'; Doris Pinčić: 'A koja nama nije krizna?'

U večerašnjoj emisiji 'Superpara' najviše je zanimanja izazvalo najavljeno gostovanje sad već bivših supružnika Borisa Rogoznice i Doris Pinčić

'Naši poslovi su takvi da smo oboje javne osobe i mi smo toga svjesni. Zajahali smo tog tigra i jašemo ga. Kada nas on pokušava srušiti, mi mu uzvraćamo udarcima, borimo se i dobro nam ide', dodao je Zadranin. 'Najviše me se dojmilo to što Boris može tolerirati da se ona ljubi s drugim glumcima', zaključio je Anton.

U sljedećem zadatku trebali su pravilno napisati pogrešno napisane riječi, a točno su odgovorili Doris i Boris, Nikolana i Marko te Ratka i Gordon.

Red je došao na uvećanice, a Gordon je komentirao: 'Sve neka književnost, katastrofa!' Od pet zadanih riječ, neki nisu sve točno riješili, ali samo zato što su željeli nasmijati ekipu. Naime, mučila ih je uvećanica riječi 'Merkur' - Doris i Boris u šali su napisali 'Merkurčić', a Nikolana i Marko 'Merkurina'.

Sljedeće je područje bio zemljopis, a na pitanje tko s Hrvatskom ima najdužu kopnenu granicu, svi su parovi dali točan odgovor - osim Doris i Boris, koji su namjerno pogriješili kako ne bi ostalim parovima ne bi previsoko podignuli ljestvicu. Da je Cres najveći hrvatski otok, znali su samo Doris i Boris te Anton i Dolores, a da s kopna na more puše bura, znali su svi parovi. Doris i Boris ponovno su se šalili i napisali su 'buragan', objašnjavajući kako su mislili da je riječ o trik pitanju. 'Trebali smo uložiti više novca s obzirom na Doris i Boris, jednostavno se vidi na njima da ne znaju neke stvari i da će ova pobjeda biti laka', zafrkavao se Anton, a Boris je za kaznu morao u kut.Od ponuđenih odgovora trebalo je pogoditi koji nije nacionalni park i svi su odgovorili točno - Jakuševac i dobili po bod.

Red je došao na hrvatski jezik i književnost. 'Sad smo to imali', bunio se Marko, no profesor Enis mu je objasnio da je prije bio - pravopis! Bajku braće Grimm 'Bremenski gradski svirači' nisu svi znali, a potom su svi riješili zadatak iz matematike. 'Prvo se rješavaju množenje i dijeljenje pa onda zbrajanje i oduzimanje', objasnila je Nikolana. Nakon toga tražili su X, no Marijeta i Balcano nisu znali. 'Ne znam zašto sam to bubnula', branila se Marijeta koja je rekla Balcanu da zaokruži pogrešan odgovor.