Bivša pjevačica grupe Karma izgleda bolje no ikad

Nakon četiri godine pauze, na domaću glazbenu scenu vraća se Majda Šušelj Tara, bivša pjevačica popularnog dance benda. Nakon odlaska iz grupe Karma s kojima je snimila šest studijskih albuma te jedan album s obradama hrvatskih hitova, Tara se posvetila se majčinstvu, ali i drukčijoj vrsti glazbe, a sada se vraća s posve novim glazbenim izričajem

'Nije me bilo nekoliko godina na sceni, odlučila sam se povući kako bih se realizirala kao majka i posvetila obitelji. Dosta se toga promijenilo u tom periodu, naša glazbena scena, ali i ja. Više se nisam vidjela kao dio benda i zato sam odlučila napraviti novi koncept i stilski zaokret u karijeri. Dušan Bačić potpisuje glazbu i tekst za pjesmu 'Ne vjeruj muškarcima', a aranžman Bojan Dragojević. To je pjesma koja mi se svidjela na prvu. Ritam, melodijska linija, tekst koji nije tipičan, sve je bilo baš kako treba. Odmah sam znala da je to moja karta za povratak!', izjavila je pjevačica.

U pripremi je i velika povratnička turneja na kojoj će Tara, uz nove pjesme, izvoditi i velike hitove grupe Karma, ali u novim aranžmanima.