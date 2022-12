Bit će 'gusto' i na tribinama: Argentinske WAGS-ice oštra su konkurencija našima, a najpoznatija je Messijeva Antonela koju je upoznao još kao djevojčicu

Danas će se Hrvatska u polufinalu Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru obračunati s reprezentacijom Argentine. Ondje su stigle gotovo sve supruge i djevojke naših nogometaša, a piše i se i o atraktivnim WAGS-icama iz suprotnog, argetinskog tabora

Oriana Sabatini

Rođakinja Gabriele Sabatini odabranica je Paula Dybala. Oriana Sabatini od 13 godine se bavi modelingom, a uz to je glumica (završila je glumački trening na institutu Julio Chávez te se školovala New York Film akademiji) i pjevačica (nazivaju je 'argentinskom Katy Perry'). Od 2017. je ambasadorica brenda L‘Oreal, a te je objavila i singl 'Love Me Down Easy'. Pjevala i na turneji Ariane Grande. Prije veze s igračem Juventusa, bila je tri godine u vezi s voditeljem i glumcem Julianom Serranom.