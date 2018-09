Zbog njezina vatrenog temperamenta strahovao je od veze s njom, no danas su jedan od rijetkih parova kojima predviđaju zajedničku starost

Zbog njihove popularnosti u domovini, ali i velikog uspjeha u Hollywoodu, zvali su ih Bradom i Angelinom Španjolske. Ipak, ta je usporedba vrijedila do unatrag dvije godine, dok je u braku Pitt-Jolie sve funkcioniralo, jer ljubav Penelope Cruz i Javiera Bardema ništa ne može poljuljati. Zbog njihova stava da privatno strogo odvajaju od poslovnog mnogi im predviđaju da će zajedno dočekati i starost, no o takvim stvarima ne možemo pisati jer ne vidimo u budućnost, ali prisjetiti se prošlosti i početka njihove veze uvijek je moguće

To je i potvrđeno nekoliko mjeseci kasnije, kada je par snimljen kako se ljubi na plaži na Maldivima , a sve je objavio magazin Hello! . Sama Penelope kasnije je tvrdila, baš kao i u vezama s Tomom Cruiseom , s kojim je glumila u 'Nebu boje vanilije', te Matthewom McConaugheyjem , s kojim je snimala 'Saharu', da je ljubav rođena tek kada je snimanje završeno.

'Nikada se nisam zaljubila u nekog s kime sam radila tog trena. Uvijek se to događalo nakon što bi snimanje završilo. Ako nešto započne kao prijateljstvo, tko zna, možda se za nekoliko mjeseci pretvori u nešto više, no nikada ne znaš. To je sve misterija, takve stvari ne možeš planirati', rekla je Penelope Cruz . Njihovog odnosa i rasplamsavanja ljubavi prisjetio se i sam Woody Allen te je medijima ispričao kako je par često zajedno provodio vrijeme te da su vječito vodili strastvene razgovore na španjolskom.

Iako je njihov brak danas uzor svima, tko zna bi li do njega došlo da se Javier Bardem malo dulje premišljao oko veze s lijepom Penelope Cruz . Naime, zbog njezina temperamenta nije bio siguran mogu li njih dvoje funkcionirati zajedno te može li on trpjeti njezine promjene raspoloženja. Pokazalo se da sve to može, a oni su danas, nakon osam godina braka, sretni i zaljubljeni kao prvog dana.

Ono što ih spaja isti su pogledi na svijet - oboje su politički aktivni te su čak potpisivali peticije zbog svega što se događalo u Palestini i na području Gaze , bore se da spase svijet, a zbog ljubavi prema pingvinima i njihovoj ugroženosti španjolski je glumac čak boravio na Antarktici . Osim toga, oboje su Španjolci koji su uspjeh ostvarili u Hollywoodu , oboje s osvojenim Oscarom , ona za ulogu u 'Vicky Cristina Barcelona' , a on za 'Nema zemlje za starce' , no prije svega ponosni su roditelji dvoje djece koji više od ičega žele da njihovi potomci odrastaju daleko od pritiska javnosti.

'Želim da moj sin, ali i moja druga djeca, ako ih budem imala, odrastaju u anonimnosti koliko god im to mogu pružiti. Činjenica da smo njegov otac i ja odlučili raditi ovaj posao ne daje nikome pravo da ulazi u našu privatnost', rekla je netom nakon rođenja sina Lea, a nekoliko godina kasnije je dodala: 'Oni znaju da mi snimamo filmove, no mislim da nisu svjesni što to točno znači niti o čemu je tu riječ i mi se slažemo s time. U našoj kući ne postoji ništa što bi im ukazalo na to da smo glumci i da smo poznati. Nama zaista to nije ni najmanje važno.'

Do danas su Penelope Cruz i Javier Bardem zajedno snimili čak devet filmova - 'Šunka, šunka', 'Ljubav može ozbiljno štetiti zdravlju', 'Not Love, Just Frenzy', 'Živo meso', 'Vicky Cristina Barcelona', 'Savjetnik', 'Voleći Pabla' te posljednji 'Svi znaju sve'.