Bezos pronašao svoju 'zlatnu koku': Amazonov tajni algoritam pretvorio romantične serije u čisti profit

Dok su se najveći igrači u streaming industriji grčevito natjecali tko će snimiti skuplji spektakl prepun svemirskih bitaka i zmajeva, Amazonov Prime Video u tišini je pronašao vlastiti, mnogo isplativiji put do publike. Iskoristili su ogromnu prazninu na tržištu i prisvojili jednu od najlojalnijih publika u streaming svijetu

Holivudski studiji dugo su njegovali pomalo arogantno uvjerenje da suvremena publika traži isključivo masovne, preskupe franšize. Potpuno su zanemarili cijelu jednu generaciju gladnu priča o odrastanju i romansama, a Prime Video je, naoružan neograničenim budžetom i nepogrešivom analitikom, taj prazan prostor odlučio popuniti do zadnjeg milimetra.

Podaci kao prednost koju konkurencija nema Razlog zbog kojeg Amazon danas suvereno dominira young adult i romantičnim žanrom leži u samim temeljima Bezosova carstva. Puno prije nego što je zavladao televizijskim ekranima, Amazon je bio najveća svjetska knjižara, a taj status čvrsto drži i danas. Dok šefovi konkurentskih platformi poput Netflixa i HBO-a moraju plaćati agencije za istraživanje tržišta i oslanjati se na nepouzdane fokus-grupe, ekipa Prime Videa ima uvid u podatke do kojih drugi jednostavno ne mogu doći.

The Summer I Turned Pretty Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Erika Doss







+7 The Summer I Turned Pretty Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Erika Doss

Kroz svakodnevnu prodaju fizičkih knjiga, statistiku s Kindlea te analitiku s literarnih platformi poput Wattpada, njihovi algoritmi u stvarnom vremenu vide što publika čita i o čemu se raspravlja. Ta im prednost omogućuje da autorska prava za ekranizaciju kupe prilično jeftino, mjesecima prije nego što ostatak industrije uopće shvati da se rađa novi globalni književni hit. Odličan primjer je španjolski fenomen 'Culpables' autorice Mercedes Ron, čija je ekranizacija ostvarila preko 100 milijuna pregleda.

'Culpables' (Mercedes Ron): Španjolski hit s Wattpada koji je poharao svijet Amazonov globalni uspjeh u romantičnom žanru učvršćen je španjolskim fenomenom 'Culpables' autorice Mercedes Ron. Knjige su prvo postale masovni hit na platformi Wattpad, nakon čega su pretvorene u filmsku adaptaciju ('Culpa Mía'). Film je skupio preko 100 milijuna pregleda, postavši najgledaniji projekt van engleskog govornog područja na Primeu. Brzo je pretvoren u franšizu s nastavcima ('Culpa Tuya' i 'Culpa Nuestra'), a zbog masovnog uspjeha pokrenut je i britanski remake radnje 'My Fault: London'.

'Book-to-screen' kao službena strategija Da je adaptacija knjiga u serije i filmove svjesna, ključna poslovna strategija Prime Videa, potvrdila je direktno i njihova potpredsjednica Kelly Day: 'Fokusiramo se na knjiške adaptacije, book-to-screen adaptacije... Trenutno postoji ogromna kultura oko BookToka i knjižnog IP-a, kao i video igara i fandoma, a te su zajednice u zadnjih nekoliko godina enormno narasle, pokretane društvenim razgovorima. Mi se snažno oslanjamo baš na taj IP i taj fandom kako bismo potaknuli interes', izjavila je Day, dodajući da će 2026. za Prime Video biti jedna od najvećih godina upravo po broju knjiških adaptacija.

Off Campus Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Liane Hentscher







+15 Off Campus Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Liane Hentscher

Taj mehanizam prati konkretan uzročno-posljedični slijed: prije nego što Amazon i uđe u pregovore za otkup prava, algoritmi već prate koliko se određena knjiga širi na BookToku. Roman 'Every Summer After', kraljice ljetnog štiva Carley Fortune, na kojem se temelji 'Every Year After', prikupio je više od 81 milijun pregleda pod hashtagom #EverySummerAfter na TikToku i prodao preko milijun primjeraka prije nego što je serija i snimljena, a upravo je ta digitalna, besplatna baza obožavatelja i privukla pažnju producenata. Isti obrazac vidljiv je i kod Colleen Hoover, čije su knjige premašile 10 milijuna prodanih primjeraka nakon filmske adaptacije 'It Ends With Us' te 2022. nadmašile Bibliju po prodaji u SAD-u, dokazujući koliko snažno serija ili film mogu vratiti staru knjigu na vrh ljestvica bestselera.

Every Year After Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Cate Cameron







+11 Every Year After Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Cate Cameron

Koliko je ova strategija detaljno razrađena, pokazuje njihov trenutni programski kalendar koji naprosto puca po šavovima od ciljanih adaptacija. Svoju dominaciju agresivno su započeli hitom 'The Summer I Turned Pretty', a istu su formulu ponovili s projektom 'Off Campus'.

'Off Campus': Fenomen o hokejašima i broj jedan kod mlađe publike Serija 'Off Campus', bazirana na romanima spisateljice Elle Kennedy, doslovno je pokorila platformu odmah po izlasku ove godine. Radnja smještena na izmišljeno sveučilište Briar prati odnose elitnih hokejaša i studentica, a serija je u samo 12 dana ostvarila 36 milijuna pregleda. Postala je treća najgledanija debitantska serija u povijesti Amazon Prime Videa i apsolutni broj jedan među ženskom publikom u dobi od 18 do 34 godine. Druga sezona, koja u fokus stavlja likove Deana i Allie (po knjizi 'The Score'), potvrđena je čak i prije emitiranja pilota, a snimanje je već počelo.

Nakon ogromnog uspjeha prve sezone 'Off Campusa' prikazane u svibnju ove godine, u lipnju je stigla i nostalgična ljetna romansa 'Every Year After', kojoj je također već odobrena nova sezona.

Off Campus S1 - Official Trailer | Prime Video Izvor: Društvene mreže

Uz serije, Amazon ozbiljno računa i na dugometražne ekranizacije poput filma 'The Love Hypothesis' koji predvode Lili Reinhart i Tom Bateman, a koja stiže krajem rujna. Nezaustavljiva vojska na TikToku U svijetu streaminga nekada je bilo ravno poslovnom samoubojstvu financirati projekte bez provjerenih glumačkih superzvijezda, no Amazon u rukavu ima skrivenog asa zvanog BookTok. Riječ je o knjiškom dijelu platforme TikTok na kojem obožavatelji doslovno sami, potpuno besplatno, odrađuju cjelokupan marketinški posao.

The Love Hypothesis Izvor: Društvene mreže / Autor: Prime Video

Tjednima prije premijere, obožavatelji seciraju svaku fotografiju sa seta, rade fanovske montaže i podižu nevjerojatnu prašinu. Umjesto da potroše desetke milijuna dolara na jumbo plakate i skupe televizijske reklame, Prime Video jednostavno baci mrvicu sadržaja na mreže i pusti fanove da stvore histeriju. Upravo je ta agresivna usmena predaja omogućila i da njihova njemačka tinejdžerska drama 'Maxton Hall' preskoči jezičnu barijeru i osvoji cijeli svijet.

'Every Year After': Hit koji je podijelio kritičare Ekranizacija hita američke autorice Carley Fortune, smještena u pitoreskni Barry's Bay, odmah je pokorila top ljestvice, postala je broj jedan u SAD-u i 14 drugih zemalja te srušila s vrha seriju 'The Boys'. Glavne uloge tumače Sadie Soverall i Matt Cornett, a radnja je ispričana kroz šest ljeta i deset godina kasnije, čime se serija strukturno razlikuje od knjige.

Od kolekcionarskih figurica do pravih prodajnih hitova Ta strategija ide i korak dalje od same gledanosti. Amazon svoj poseban odjel za potrošačke proizvode vodi već skoro šest godina, a cilj mu je jasan, pretvoriti gledanost u izravnu prodaju. Najbolji dokaz koliko taj model funkcionira stigao je uz seriju 'Fallout': limenke čaja Arizona s motivima serije postale su, prema riječima direktorice za potrošačke proizvode Jamie Kampel, 'apsolutno najbolje prodavana linija proizvoda' koju je Amazon ikad lansirao, dok su kolekcionarske figurice serije, izrađene u suradnji s tvrtkom McFarlane, na Amazonu nestale s virtualnih polica 'u roku od nekoliko sati od lansiranja'.

The Summer I Turned Pretty Season 3 Izvor: Društvene mreže / Autor: Prime Video

Isti model, kaže Kampel, uspješno je testiran i na naslovima poput 'The Summer I Turned Pretty' i 'Daisy Jones & The Six', također ekranizacija knjige Taylor Jenkins Reid. pri čemu najveće uloge, poput igračaka, rezerviraju za serije koje su već dobile drugu ili treću sezonu, kada je fanovska baza dovoljno velika da opravda veće ulaganje.

'The Summer I Turned Pretty': Golema gledanost i utjecaj na pop-kulturu Amazonov predvodnik novog ljetnog vala, 'The Summer I Turned Pretty', serija je koja je dokazala da mladi žude za čistom romantikom. Adaptacija knjiga Jenny Han oborila je niz rekorda; primjerice, treća sezona je u prva 70 dana dosegnula 70 milijuna gledatelja. Njezina popularnost potpuno je revitalizirala knjiški serijal koji je tjednima vladao listama bestselera, a sve pjesme korištene u soundtracku (napose one Taylor Swift) redovito bi se po izlasku epizoda lansirale na vrh globalnih glazbenih ljestvica. Jenny Han se tako našla i kao uzvanica na vjenčanju Taylor Swift i Travisa Kelcea.

Zgodni glumci Uz algoritme i prodaju suvenira, Amazon se oslanja na još jedan vrlo bazičan, ali itekako učinkovit 'trik' - odabir glumaca. Njihovi casting direktori dobro znaju da romantične young adult i new adult serije prvenstveno konzumira ženska publika u dobi od 16 do 34 godine.

The Love Hypothesis Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Prime Video





The Love Hypothesis Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Prime Video

Upravo zato Amazon ne pristaje na kompromise kada je u pitanju muška glumačka postava. Nimalo ne škodi što za uloge elitnih hokejaša, problematičnih milijardera ili zavodnika iz susjedstva redovito biraju izrazito zgodne i karizmatične mlade glumce. Ta lica preko noći postaju internetske senzacije; njihovi se osmijesi vrte u milijunima BookTok i fan-cam videa, a histerija na društvenim mrežama, koju pokreću obožavateljice, Amazonu garantira besplatan, viralan marketing o kojem konkurencija može samo sanjati.



Every Year After - Official Trailer | Prime Video Izvor: Društvene mreže