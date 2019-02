Barbara Kolar: 'S vremena na vrijeme osupne me činjenica da sam bliže mirovini nego studentskim danima'

Jedna od najpoznatijih i najomiljenijih voditeljica u Hrvatskoj sitno odbrojava do početka nove sezone showa 'Zvijezde pjevaju', koji će ponovo voditi u tandemu s Duškom Ćurlićem. Između brojnih televizijskih i radijskih te privatnih obaveza, Barbara Kolar je pronašla vremena da za tportal ispriča kako je kroz dugu i uspješnu karijeru uspjela sačuvati dobar imidž, rastužuju li je odlasci nekih kolega s HTV-a, a dotakli smo se i tema taštine i starenja

Premda nisam zaposlenik HRT-a, ja tu kuću doživljavam kao svoju pa mi je utoliko žao vidjeti da odlaze neki odlični i nadareni ljudi. No, s druge strane, mediji nisu mjesto za nezadovoljne - prije ili kasnije to se čuje, vidi ili čita. I na stranim televizijama ljudi migriraju, traže sebe ili nove izazove. Mislim da je puno gore imati u programu nekoga tko misli da stagnira ili se osjeća primoranim raditi nešto što ga ne ispunjava nego ga nemati uopće.

Priznajmo da je to 'bolje nego ikada' zapravo fraza bez stvarnog značenja kojom počastimo dame u godinama umjesto da kažemo 'za svoje godine'. Jer nema šanse da, bez obzira na kilograme, modne gafove ili čudne frizure, s 50 izgledaš bolje nego s 20 ili 30. Zrelost je dobra jer donosi samopouzdanje koje je uvijek privlačno. Loša je ako si već u mladosti imao lijeni metabolizam jer te onda do prihvatljive linije može dovesti samo upornost koja graniči s fanatizmom.

Živimo u svijetu u kojem se najveći naglasak stavlja na fizički izgled. Ipak, što mora imati dobar televizijski voditelj?

Nije uopće loše to da je osoba koja se pojavljuje na ekranu privlačnog izgleda, dapače - i ja generalno uzevši volim gledati zgodne ljude. Loše je samo ako je izgled sve jer je u smislu kvalitete to tek dodana vrijednost koja bez šarma i znanja začas postane nešto što se podrazumijeva. Ne volim vidjeti kad je voditelj sebi važniji nego što mu je to gost, pa ga niti sluša niti reagira na ono što čuje. Dobra priprema, zainteresiranost, opuštenost, nenametljivost… Nekad je, ma kako to paradoksalno zvučalo, bolji voditelj onaj koji šuti.

Imate li trenutaka kada vas opere taština?

Dugo sam vjerovala kako sam cijepljena protiv taštine jer, za razliku od svoje bake i najbolje prijateljice, mogu bez problema nenašminkana otići u trgovinu ili prošetati psa u kaputu nabačenom preko pidžame. No ako je vjerovati starom ciniku Oscaru Wildeu da je porijeklo svake dobre odluke - pa tako vjerojatno i nastojanja da budeš najbolja verzija sebe - u čistoj taštini, kriva sam po svim navodima optužnice. Držim do svoga znanja i obrazovanja, a da si ne lažemo, imam i punu kupaonicu kremica za i protiv koječega. Pa ako dodamo još periodično mučenje glađu ne bih li izgledala prihvatljivo u recimo bijelim trapericama, ispada da sam možda i malko bolesna. (smijeh)