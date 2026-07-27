Bajaga i Instruktori dolaze u Opatiju, Makarsku i Trogir, a Momčilo Bajagić – Bajaga otkrio je što ga i nakon više od 40 godina motivira da izlazi na pozornicu

Večerašnjim koncertom na opatijskoj Ljetnoj pozornici započinje ovogodišnja hrvatska turneja Bajage i Instruktora. Nakon Opatije, bend će 29. srpnja nastupiti u Makarskoj, na pozornici Ljetnog kina, dok će turneju zaključiti 30. srpnja koncertom u Trogiru, na pozornici Kule Kamerlengo.

Bajaga i Instruktori već više od četiri desetljeća pripadaju samom vrhu regionalne rock scene. Bend je osamdesetih godina osnovao Momčilo Bajagić – Bajaga, a tijekom godina objavio je niz albuma i pjesama koje su obilježile generacije slušatelja. Hitovi poput „Moji drugovi“, „Plavi safir“, „Tišina“, „Zažmuri“, „Ruski voz“, „220 u voltima“ i „Godine prolaze“ i danas su nezaobilazan dio koncertnog repertoara.

Uoči početka turneje Bajaga je rekao kako se posebno veseli povratku u Opatiju, u kojoj nije nastupao posljednje četiri godine.

– Opatija je jedno od najljepših mjesta na Jadranu, ima nekako posebnu atmosferu i uvijek joj se rado vraćamo. Veselim se još jednom susretu s publikom i vjerujem da ćemo zajedno provesti lijepu večer. Ponesite dobro raspoloženje, a mi donosimo pjesme koje svi znamo – rekao je Bajaga.

Govoreći o karijeri dugoj više od četrdeset godina, otkrio je što ga i danas motivira da izlazi pred publiku.

– Najviše me raduje kada vidim da djeca na koncertima znaju pjesme koje sam napisao kad se oni nisu ni rodili. Taj osjećaj je ono zbog čega se još uvijek bavim ovim poslom, iako, iskreno, ne znam što bih drugo radio da nisam u glazbi – priznao je.

Bajaga i Instruktori tijekom karijere izgradili su prepoznatljiv glazbeni izričaj koji spaja rock i pop, a njihove pjesme i danas okupljaju publiku svih generacija. Upravo zato očekuje se velik interes za sva tri koncerta na hrvatskoj obali.

Ulaznice za koncerte u Opatiji, Makarskoj i Trogiru dostupne su u prodajnim sustavima Eventim.hr, Adriaticket.hr i Mojekarte.hr.