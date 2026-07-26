Anđelka Stević Žugić oduševila fotkama s ljetovanja i prirodnim izgledom, pišu joj: 'Predivna žena'

Anđelka Stević Žugić ponovno je osvojila simpatije pratitelja svojim prirodnim izdanjem. Glumica je na odmoru pozirala bez šminke, u jednostavnom bijelom kupaćem kostimu, a njezin opušteni izgled izazvao je brojne komplimente.
Glumica Anđelka Stević Žugić odmorila se na plaži i pritom pokazala prirodan izgled, bez šminke, u bijelom jednodijelnom kupaćem kostimu. Njezina objave ubrzo je odjeknula među obožavateljima, koji su pohrlili pohvaliti njezino opušteno izdanje.
Glumica uživa u slobodnom vremenu
Na objavi koju je objavila na Instagram profilu, glumica je pokazala kako provodi dane dok nema poslovnih obveza. Uz niz fotografija na kojima je nasmijana i izgleda vrlo opušteno, Stević Žugić je sažela svoj odmor: 'Fjaka'.
Zvijezda filma 'Svadba' i serije 'Andrija i Anđelka' uživala je u opuštenom izdanju, daleko od snimanja, crvenih tepiha i posla. Obožavatelji su joj se vrlo brzo javili u komentarima i pisali joj komplimente.
'Kako ste vi lijepa žena', 'Baš si ljepša bez šminke. Budi vesela, puna ljubavi', 'Sunce lijepo', 'Predivna žena', 'Divna', samo su neki od komentara pratitelja glumice.
Otkad je ranije ove godine u kinima prikazan film 'Svadba', glumica je dobila dodatnu praćenost na društvenim mrežama. Među njezinim pratiteljima posebnu je pozornost dobila objava na kojoj poznata srpska glumica pokazala svoje bore.
Tada je objavila nekoliko iskrenih, izbliza snimljenih selfieja bez teške šminke i filtera, a njezina objava izazvala je pozitivne reakcije njezinih obožavatelja, ali i šire javnosti.
'Sve te crtice na našim licima su mape naših života, koje svjedoče o smijehu, iskustvu i svemu što smo preživjeli', poručila je 39-godišnja glumica.