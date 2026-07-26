Anđelka Stević Žugić oduševila fotkama s ljetovanja i prirodnim izgledom, pišu joj: 'Predivna žena'

Glumica Anđelka Stević Žugić odmorila se na plaži i pritom pokazala prirodan izgled, bez šminke, u bijelom jednodijelnom kupaćem kostimu. Njezina objave ubrzo je odjeknula među obožavateljima, koji su pohrlili pohvaliti njezino opušteno izdanje.

Glumica uživa u slobodnom vremenu

Na objavi koju je objavila na Instagram profilu, glumica je pokazala kako provodi dane dok nema poslovnih obveza. Uz niz fotografija na kojima je nasmijana i izgleda vrlo opušteno, Stević Žugić je sažela svoj odmor: 'Fjaka'.

Zvijezda filma 'Svadba' i serije 'Andrija i Anđelka' uživala je u opuštenom izdanju, daleko od snimanja, crvenih tepiha i posla. Obožavatelji su joj se vrlo brzo javili u komentarima i pisali joj komplimente.

'Kako ste vi lijepa žena', 'Baš si ljepša bez šminke. Budi vesela, puna ljubavi', 'Sunce lijepo', 'Predivna žena', 'Divna', samo su neki od komentara pratitelja glumice.