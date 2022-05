Antonija Mišura Sandrić se pohvalila: 'Zaljubljena sam kao prvog dana'

Bivša profesionalna sportašica proteklog je vikenda proslavila i 34. rođendan u krugu prijateljica. Do sada joj se posložilo sve što je priželjkivala - bila je u ženskoj košarkaškoj reprezentaciji, na Olimpijskim igrama, igrala je u europskim klubovima, a privatno uživa u obiteljskoj idli koju dijeli sa suprugom Markom Sandrićem i djecom

'Ne bih ništa mijenjala u ove 34 godine. Imam dvoje djece i mislim da ne može biti veće postignuće od toga. A ovo ostalo što se tiče košarkaške karijere također smatram uspješnim. Do tridesete godine sam po tom pitanju postigla što sam htjela, no što se tiče profesionalnog sporta, to je definitivno to od mene. Sad je teško i komplicirano vraćati se s dvoje djece. Ostat ću u sportu, ali da ću ikad više igrati, teško', izjavila je Antonija Mišura Sandrić za RTL.hr.