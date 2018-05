Angelina Jolie bijesna: Njezina djeca ne smiju napustiti državu

Jedna od posljedica razvoda od Brada Pitta za Angelinu Jolie je dugotrajna borba za skrbništvo nad njihovo šestero djece. Proces traje već skoro dvije godine, a dok se ne finalizira, niti jedno dijete ne smije napustiti državu, što remeti Angelinine planove

Napeta situacija na sudu rezultat je razvoda od supruga i oca djece, Brada Pitta. Borba za skrbništvo vodi se još od 2016. godine.

'Oni pokušavaju pronaći rješenje, no Angie nije sretna. Pod svaku cijenu želi djecu odvesti u London dok traje snimanje. Cijeli proces je frustrira i traži način na koji da to izvede. Svima oko nje postalo je naporno više slušati o tome', izjavio je izvor blizak poznatoj glumici za Page Six.