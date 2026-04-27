Andrija Jarak ima razlog za slavlje, čestitke pljušte sa svih strana

I sam se oglasio kratkom, ali znakovitom porukom koja je odmah privukla pažnju njegovih pratitelja. '56 godina. Svaka je moja. Hvala Vam svima na lijepim željama', napisao je. Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije i komentare podrške, a pratitelji su mu uz čestitke poželjeli još puno uspjeha i zdravlja.

Sa suprugom Ivanom u listopadu prošle godine proslavio je 27. godišnjicu braka, a zajedno su dobili troje djece, sina Ivana te kćeri Anamariju i Luciju. Za kćer Anamariju svojedobno je rekao da mu je karakterno najsličnija, dok je sin na majku, a za najmlađu Luciju kroz smijeh je kazao kako je ona 'zajednička'.

U intervjuu za tportal 2019. godine otvoreno je govorio o ulozi supruge u njegovu životu. 'Nema vam mene bez moje žene. Nije samo zbog rime, nego zaista. Supruga Ivana drži sve pod kontrolom i to je ključno da bih ovakav ritam mogao izdržati, zato sam joj vječno zahvalan', rekao je. Dotaknuo se tada i odnosa obitelji prema njegovu javnom poslu.

'Bude im drago kada vide reakcije i kada se dogodi neka nagrada, ali oni vam najviše vole kad sam u ulozi supruga i tate. Ovi im reflektori baš i nisu primamljivi', iskreno je priznao.