Andrija Jarak o strasti prema poslu i životu iza kamere: 'Odgovornost i adrenalin koji tjera naprijed stavljaju suze u drugi plan'

Iza njega je četrnaest godina svakodnevnog novinarskog žrvnja, nepredvidivih događaja, izvještavanja i stresnih situacija, od praćenja uhićenja i nesreća do prosvjeda i deložacija. Nema gdje ga nije bilo. Zbog svoje staloženosti i jednostavnosti, zbog koje je razumljiv svima, Andrija Jarak godinama slovi kao vodeći televizijski novinar u Hrvatskoj. O svojoj strasti prema poslu, emocijama ispred i iza kamera te ponekim stvarima iz privatnog života govorio je za tportal

Koliko godina, pa tek sam se zahuktao! Šalim se. Nije lako, ali je izazovno, a složit ćete se da su teški izazovi i najslađi. Ako nema strasti, nema ničega, kad nestane strasti, nema ni nas. Nema puno vremena za razmišljanje o tome je li teško, događaji određuju ritam, svakodnevica stalno iznenađuje i nikada nije dosadno. Neki bi rekli: 'Kaotično je kad nemate raspored i ne znate gdje ćete biti do kraja dana', ali i u tome ima čari. Stati pred kameru u najgledanijem terminu u zemlji, u 19.15, i prenijeti vruću informaciju vjernim gledateljima nosi veliku odgovornost. E, upravo to, spoj strasti i odgovornosti, moj je kotač sve ove godine.

Mnogo puta izvještavate o stvarima koje nisu najsretnije i najljepše. Kako ostajete profesionalni i koncentrirani u trenucima koji uzrujaju sve, te izmame i suze na oči?

Ne mogu se točno sjetiti kad je crna kronika točno postala primarna u poslu, ali i to je dio koji se mora pokriti. Bilo je puno teških tema, ali već spomenuta odgovornost i adrenalin koji tjera naprijed stavljaju suze u drugi plan. Koncentracija je stvar prakse i fokusa - nema raspada sistema jer ga jednostavno ne smije biti. Vrlo sam emotivna osoba i pogađaju me mnoge tragedije, a to pokažem glasom i pogledom, za sada suzama još ne. No i one su za ljude, a mi nismo roboti. Mi samo nemamo luksuz plakati kad plače netko oko nas.