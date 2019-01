Ana Radišić i Nevena Rendeli Vejzović u istoj modnoj kombinaciji: Kojoj bolje pristaje?

View this post on Instagram

jutros su me mreže podsjetile 🌟 na televizijsku sestru! @nevenarendelivejzovic i divno iskustvo @zagrebackifestival 💙🎼🎧 i naravno genijalku @nsvekler koja nas je ovako uskladila. 😍 u petak gledamo i navijamo iz publike ili ispred malih ekrana! sretno cijela ekipa festivala! rasturite i ove godine,kao uvijek!😘😘 #memories #zagrebackifestival ❤️ #hrvatskaradiotelevizija