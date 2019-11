Alka Vuica okriva: 'Ja sam kao Imelda Marcos, imam 100 pari cipela'

Ni pretrpani ormar niti 'kvocanje' voljene osobe, ne mogu umanjiti ženski užitak u kupnji novih cipela. Jedna od poznatih dama koja je posebno je slaba na taj važni modni dodatak je i Alka Vuica. Ovaj tjedan ih je kupila čak tri para. Za tportal je otkrila gdje drži svoja silna blaga i što radi s njima kad ih iznosi

Dok se muškarci znaju pitati što će ženama toliko cipela, ovisnice o shoppingu znaju odgovor. Alka Vuica ovaj tjedan obavila je dobar šoping u novootvorenoj zagrebačkoj trgovini Shoes point. 'Kupula sam tenisice i dva para čizmica', otkrila nam je cijenjena kantautorica. Ona je prava ljubiteljica najrazličitijih modela.

'Ja sam kao Imelda Marcos i posjedujem preko 100 pari cipela. Baš ih čuvam, držim u kutijama, a imam svega od Cavellijevih, Zanottijevih čizmica do onih jeftinijih za jednu sezonu. Jako volim cipele i one su moj fetiš. Imam posebnu garderobu za njih u kojoj se mogu naći od rockerskih do damskih. Recimo imam ručno pofarbane Dr.Martens koje su mi sin Arijan i njegovi prijatelji ukrasili nakon što su završili srednju kiparsku', pohvalila se.