Alka Vuica: 'Razmišljam o nekim zahvatima, ali još ništa nisam operirala, osim slijepog crijeva'

Domaća tekstopiskinja, kantautorica i voditeljica zapjevat će ovog vikenda s Nenom Belanom na 59. Splitskom festivalu pop-rock pjesmu 'Vrijeme za nas'. Nedavno je napunila 58. godinu života, od čega je 40 godina posvetila glazbi. Kako kaže u razgovoru za tportal, jako je teško biti neprestano prisutan i uspješan, no Alka Vuica je pokazala daleko veću trajnost i otpornost od mnogih suvremenika, zbog čega je i danas aktivna, aktualna i tražena autorica

Spontana i britkog humora, jedna od najboljih kantautorica bivše države ne poznaje tabu teme i nema pitanja na koje neće odgovoriti. U Sarajevu je pronašla ljubav te profesionalno ispunjenje u emisiji 'Vidimo se u Sarajevu', koja je postigla velik uspjeh među gledateljima. Glazbu obožava i nikad je se nije odrekla ili je zaboravila, pa tako pred sobom ima veliki projekt, rokerski album koji radi s prijateljem, glazbenikom Zoranom Šerbedžijom, koji je svirao u Crvenoj jabuci, grupi Valentino i s Johnnyjem Štulićem na zadnjem albumu 'Blaze'. Na ovogodišnjem Splitskom festivalu nastupate u duetu s Nenom Belanom. S vama bi svatko od izvođača htio surađivati, no kako vi birate one s kojima želite napraviti duet, album? Što je presudno? Uvijek je presudno da nam se vokali slažu, odnosno da onaj s kojim snimam duet može pjevati više od mene, jer dublje bi bilo vrlo teško. Ili barem u mom tonalitetu. Naravno, važno je i da pjesma bude pogodna za duet. Pjesma 'Vrijeme za nas' jednostavno se dogodila. Napisao ju je Zoran Šerbedžija, a ja sam u njoj čula Nenu Belana i on je to, na moje veliko zadovoljstvo, prepoznao. Vjerujem da će to biti jedna od pjesama koje će ostati zauvijek!

Što vam je najvažnije u vašoj glazbi? Najvažnije mi je da uživam u pjesmi dok nastaje. Brojne pjesme koje ste napisali za druge izvođače postale su vječne. Postoji li neka pjesma za koju vam je žao što ste je napisali, sramite li se neke? Ne, ne postoji pjesma koju sam napisala, a da mi je danas neugodno zbog nje. Volim sve svoje pjesme, i one uspješne i one malo manje uspješne. Više desetljeća živite kao profesionalna izvođačica. Tko se bavi poslovnim, administrativnim i menadžerskim dijelom vaše karijere? Nitko. Nemam, na žalost, stalnog menadžera, što bih jako voljela jer osjećam svakim danom nedostatak nekoga tko bi mi pomogao da realiziram svoje ideje. Umjetnici nemaju pragmatičan um i to je ono što nam najviše nedostaje u karijeri. Svaki uspješan umjetnik mora imati dobar menadžment.

Broj mladih kantautora/ica svakoga dana raste sve više. Što mislite, koliko je danas teško uspjeti ne samo zbog konkurencije, već i zbog mainstreama? Dino Dvornik mi je još devedesetih rekao: 'Lako je uspjeti, ali je teško opstati!' Moram priznati da ga nisam tada razumjela, ali mi je to danas potpuno jasno. I na svjetskom nivou, a ne samo na ovim prostorima, jako je teško biti neprestano prisutan i uspješan. To je magija. Kakve glazbene vrijednosti i ciljeve po vama ima nova generacija izvođača u usporedbi sa starom gardom? Većina ljudi ne razumije i ne vidi da se svijet mijenja jer se to događa vrlo brzo i zapravo svake sekunde! Većina glazbenika ne razumije da postoji novi glazbeni svijet, nova muzika, novi pokret. Ovo je vrijeme novog vala, da tako kažem, glazba zauvijek postaje drugačija. Kao što naši djedovi nisu kružili Beatlese i Rolling Stonese, pa naši roditelji nisu kužili 80-e i The Cure, Clash, Duran Duran, Simple Minds, Azru, Ekatarinu Veliku, našu mjuzu, tako i danas vrlo malo ljudi, pa čak i glazbenika starije generacije ne razumije o čemu se radi i što to klinci slušaju. Imam sreću da je moj sin Arian, umjetničkim imenom Dr. Strapazoot, jedan od vodećih producenata novovalne glazbe i da se većina te mjuze stvara u našem kućnom studiju. Tu su nastali i High 5 i Kuku$, tu se stvara i mjuza koja se sluša u Italiji, Španjolskoj itd. Meni je potpuno jasno da se svijet mijenja, a glazba najavljuje promjene kao jedna od vodećih umjetnosti jer umjetnost uvijek ide i zapravo mijenja svijet. Ne znam kako da vam to objasnim, to je otvoreni-zatvoreni krug, circulum viciosus. Sve se mijenja i jedino mijena stvarna jest!

Koju glazbu nikako ne možete slušati? Ne postoji glazba koju ne mogu slušati. Postoje neki oblici glazbe koju ne volim, ali to ne znači da je ne mogu slušati. Kad me nešto čini nervoznom, ugasim ili promijenim. Glazbu vrlo narativno shvaćam. Energetski! Ako mi titra krivo, izbjegavam. Jeste li ikad osjetili da je glazbena scena kod nas i u svijetu ipak još uvijek man’s world? Zašto to mislite? Nikad nisam osjetila da se to u glazbenom izričaju tako dijeli... Upravo suprotno, više znam žena u glazbi koje su face nego muškaraca! Jeste li aktivni oko ženskih pitanja u politici - Istanbulske konvencije, pokreta ProLife? Hm, što znači biti aktivan? Ne uzimam lovu ni od kakvih aktivnosti ako na to mislite! Svjedočim svojim postojanjem da možete biti i neovisni i uspješni i majka i žena. F**k the organisation!