Hloverka Novak Srzić našem blogeru otkrila je što namjerava sa Svetim Ilijom

Naš bloger na proljetnom bicikliranju Makarskom i okolicom saznao je od tamošnje šefice turističke zajednice Hloverke Novak Srzić da planira otvoriti drugu cijev tunela Sveti Ilija samo za bicikliste. Bio bi to prvi i najduži bike tunel u Europi, a biciklom bi se moglo bez problema prijeći kilometre i kilometre divnih predjela

Obrisi planine čine se kao nacrtani, a u dodiru s prvim buđenjem zelenila, maslina i morem u pozadini sve izgleda kao nova čudesna bike priča. Iako je rubnim dijelom stradala u požaru, šuma Osejava kraj Makarske i dalje je mamac za turiste, a njih u ovom kraju i izvan sezone ne nedostaje. Destinacije koje su se na to pripremile sada vide prve rezultate. Osmišljene i označene bike&hike rute pune su gostiju koji su nam otvorili ovogodišnju turističku sezonu. Makarska rivijera žuri s izgradnjom sve potrebne infrastrukture kako bi se cikloturisti osjećali što sigurnije i ugodnije.

Na moru je prevrtljivo, pravo proljetno vrijeme. Snijeg po obližnjim prijevojima, pa jugo, pa sunčani dan s dvadesetak stupnjeva Celzija. Još ako se malo zagrijte na biciklu i uspinjete do prvih makadama iznad Makarske, odmah postaje vruće.

Makarska rivijera priprema se za dva bike događaja koji će dodatno promovirati cikloturizam podno Biokova. Tour of Croatia se vozi sredinom travnja do vrha Sv. Jure kroz Park prirode Biokovo, a utrka za rekreativce Uspon na Biokovo održat će se 13. svibnja. Start je na rivi u Makarskoj, a cilj na vrhu Biokova. Za sve one željne morsko-planinskog adrenalina i proljetnog buđenja to je bike doživljaj za poželjeti, u što smo se i sami uvjerili.

Misija turističke revitalizacije

Cijelo područje od Brela do Podgore praktički je povezano šetnicama i makadamom. Tako da se može do svih mjesta stići uz obalu, pa tako i do Makarske. Tamo nas je dočekala direktorica Turističke zajednice Hloverka Novak Srzić, bivša televizijska urednica i novinarka, odnedavno u misiji turističkog razvoja grada i cijele rivijere.

Predstavila je nove projekte i puno novih ruta prema Zabiokovlju. Ambiciozna i nezaustavljiva, planira drugu cijev tunela Sv. Ilija, koja je izgrađena iz sigurnosnih razloga, otvoriti samo za bike promet. Naravno, naglašava, u dogovoru s Imotskim i regijom s duge strane Biokova. Taj projekt otvorio bi potpuno nove mogućnosti za bicikliste, turiste, prometovanje krajem koji smo i mi ovom prilikom odlučili istražiti.

Šumska idila uz more

Lagan uspon prema selu Bast može savladati svaki rekreativac i krenuti u svoju cikloavanturu, što smo i mi učinili pa od Makarske prema Promajni krenuli stjenovitom plažom. U planu je njeno dodatno uređenje kako bi je svi mogli proći bez ili uz što manje zaustavljanja. Kod plaže Cvitačka izgrađeno je odmorište za bicikliste u urbanom stilu, s klupama i zaklonom od vjetra, USB priključkom, free wifi zonom te svim ostalim potrebama modernog turista. Biciklisti tako mogu uživati i odmoriti se uz prekrasnu šumsku idilu uz samo more.

Nakon vožnje uz more, oni koji žele više mogu pedalirati do starih sela podno Biokova. Puno je mogućnosti, od uspona prema Bastu, Makru ili području iznad Tučepa i Podgore. Svaki ima svojih posebnosti i ljepota. No nestvarnih pogleda i idealnih cestica za treking ili MTB vožnju ima bezbroj. Možda su nešto lakši usponi prema ulazu u Park prirode Biokovo iz Makarske i Podgore te prema selu Bast s magistrale ili iz Baške Vode.