Proljetnu sezonu naš bloger otvorio je usponom na sv. Juru i isplatio se svaki metar teškog uspona

Od mora do planine bio novi odmak od zagrebačke svakidašnjice Tportalova blogera. Makarska i Biokovo činili su se kao pravi proljetni bike izbor. Uz nezaboravne pejzaže i čudljivo vrijeme ipak je uživao na vrhu Sv. Juri, ali i pješčanim plažama i turama uz more

U potrazi za pravim proljećem na biciklu otišao sam na more. I to do najboljeg bike odredišta u Dalmaciji. Makarska rivijera idealna je za pedaliranje nakon duge zime. Ono što pružaju rute uz plaže od Brela do Tučepa, stara sela podno Biokova i vrh Sv. Jure san je svakog biciklista. Ovdje će naime biti zadovoljni svi od rekreativaca do onih kojima će uspon na vrh Biokova biti prvorazredni uspjeh i doživljaj. Od neke od prelijepih pješčanih plaža do neba iznad Biokova. Uostalom ovdje će na Sv. Juri na 1763 metra iznad mora u travnju biti cilj jedne od etapa bike utrke 'Tour of Croatia'.

Za trening i pripremu za uspon predlažem jutarnje trčanje ili hodanje po nepreglednim šetnicama. Dani su sve dulji tako da će za pedaliranje biti vremena. Nakon dobrog doručka za prvi dan biti će taman malo istraživanja pod biokovskim selima. Ne treba ići visoko, malo iznad mora biti će dovoljno. Nakon zime i relativno manje vožnje na dva kotača, za koljena će biti po mjeri uspon do Basta, Makra ili Topića. Pogledi prema makarskoj rivijeri i otocima su zadivljujući. Ako želite još malo fotografirati i zaviriti u neke od tajni starih putova i naselja vrijeme će brzo proći. Ja obično napravim kružnu vožnju, prvi dio po padinama Biokova, a povratak uz more. Uz naravno zasluženi spust. Ovog puta je to bilo kroz selo Gornji Kričak do Brela.