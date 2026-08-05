Zagrebački zoološki spašava životinje: Ove godine primili rekordni broj u svoje oporavilište

"To govori o empatiji građana prema bolesnim, ozlijeđenim i životno ugroženim divljim životinjama te potvrđuje sposobnost naših kolega iz Oporavilišta da pruže pomoć životinjama velikog broja vrsta", kazao je ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba Ivan Cizelj.

Prema polugodišnjem izvješću, u Oporavilište je primljeno 238 jedinki strogo zaštićenih vrsta te 773 jedinke nezaštićenih vrsta životinja.

Dok životinje nezaštićenih vrsta stižu s područja Grada Zagreba, pojedine jedinke zaštićenih vrsta pristižu i iz drugih dijelova zemlje, budući da je Oporavilište Zoološkog vrta jedno od desetak ovlaštenih mjesta u Hrvatskoj s odgovarajućom veterinarskom skrbi za te vrste. Među nezaštićenim vrstama najviše je golubova, vrana i vrabaca.