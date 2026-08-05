Zagrebački zoološki spašava životinje: Ove godine primili rekordni broj u svoje oporavilište

Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba u prvoj je polovini ove godine primilo rekordnih 1011 životinja, što je za 143 životinje više nego u istom razdoblju lani, priopćeno je u utorak iz zagrebačkog ZOO-a.
"To govori o empatiji građana prema bolesnim, ozlijeđenim i životno ugroženim divljim životinjama te potvrđuje sposobnost naših kolega iz Oporavilišta da pruže pomoć životinjama velikog broja vrsta", kazao je ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba Ivan Cizelj.
Prema polugodišnjem izvješću, u Oporavilište je primljeno 238 jedinki strogo zaštićenih vrsta te 773 jedinke nezaštićenih vrsta životinja.
Dok životinje nezaštićenih vrsta stižu s područja Grada Zagreba, pojedine jedinke zaštićenih vrsta pristižu i iz drugih dijelova zemlje, budući da je Oporavilište Zoološkog vrta jedno od desetak ovlaštenih mjesta u Hrvatskoj s odgovarajućom veterinarskom skrbi za te vrste. Među nezaštićenim vrstama najviše je golubova, vrana i vrabaca.
"Među životinjama zaštićenih vrsta u prvih je šest mjeseci 2026. godine najviše bilo šišmiša, čak 54. Primili smo i 28 vjetruša, 22 male ušare, 20 sjenica, 17 čančara, 13 roda, 11 škanjaca, 8 crvenrepki, 7 djetlića i 6 piljaka. Uistinu je dug popis naših 'pacijenata', od dva orla štekavca preko lasice i bjelice do pjegavog daždevnjaka i gatalinke", navodi veterinar Jadranko Boras.
Nakon izlječenja i uspješnog oporavka u Oporavilištu, većina se životinja vraća u prirodu, dok se dio premješta u druga oporavilišta na daljnji oporavak.
Iz ZOO-a pozivaju građane koji uoče bolesnu, ozlijeđenu ili ugroženu divlju životinju da nazovu Infocentar za izgubljene i pronađene životinje Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba na broj 01 2008 354, nakon čega terenska služba Skloništa preuzima životinju i prevozi je u Oporavilište.