Komiža je domaćin svjetskog natjecanja u podvodnoj fotografiji

Riječ je o prvoj strogo zaštićenoj morskoj 'no-take' zoni u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u kojoj je izlov morskih organizama zabranjen radi obnove ribljeg fonda i očuvanja izvornog morskog ekosustava.

Tijekom višednevnog programa sudionici će kroz niz zahtjevnih zarona stvarati fotografije inspirirane ljepotom i bioraznolikošću hrvatskog podmorja, a dio službenog programa održavat će se u posebnom rezervatu u moru 'Rt Stupišće', oko 3,6 kilometara jugozapadno od Komiže.

Natjecanja u podvodnoj fotografiji organizira Ronilački klub 'Roniti se mora', a u Komižu dolaze reprezentativci i višestruki osvajači međunarodnih odličja iz Portugala, Kube, Španjolske, Turske, Italije, Jordana, Švedske, Nizozemske, Mađarske, Slovenije, Njemačke i Hrvatske.

Natjecatelje će ocjenjivati međunarodni stručni žiri koji predvode Kerim Sabuncuoglu iz Turske, Grega Verč iz Slovenije i Danijel Frka iz Hrvatske.

'Natjecanje je snažna promocija održivog razvoja, zaštite mora i vrhunskog ronilačkog turizma, te dodatno potvrđuje Komižu i otok Vis kao jednu od najatraktivnijih ronilačkih destinacija Mediterana', rekao je gradonačelnik Komiže Ivica Vitaljić.

U sklopu manifestacije održat će se i stručna predavanja o suvremenim tehnikama podvodne fotografije i videa, predstavljanje knjige Danijela Frke 'Vis- posljednja nada' te projekcija projekta SEADRIA o održivom ekosustavu Jadrana koju će predstaviti Đani Iglić i Damir Zurub.

Završnog dana predviđena je projekcija pobjedničkih radova, dodjela nagrada i izložba najboljih fotografija nastalih tijekom natjecanja, dok će snimljeni materijali biti predstavljeni u međunarodnim medijima i specijaliziranim časopisima.

Organizatori ističu kako Mares UWPM World Masters nije samo sportsko natjecanje, nego i međunarodna platforma koja kroz umjetnost podvodne fotografije i videa promiče očuvanje mora, odgovorno ronjenje i globalnu promociju hrvatskog podmorja.

Natjecanje se održava uz pokroviteljstvo Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Grada Komiže te uz potporu brojnih partnera iz ronilačkog i turističkog sektora.

Očekuje se da će manifestacija dodatno pozicionirati Vis i Komižu među vodeće ronilačke destinacije Mediterana te potvrditi organizacijske kapacitete Hrvatske za održavanje velikih međunarodnih sportskih i ronilačkih događanja.