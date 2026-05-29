Komiža je domaćin svjetskog natjecanja u podvodnoj fotografiji

Komiža na otoku Visu od 29. svibnja do 5. lipnja bit će domaćin međunarodnog natjecanja podvodne fotografije Mares UWPM World Masters, na kojem će sudjelovati 15 vrhunskih podvodnih fotografa iz 12 zemalja radi promocije očuvanja mora, održivog ronjenja i hrvatskog podmorja
Tijekom višednevnog programa sudionici će kroz niz zahtjevnih zarona stvarati fotografije inspirirane ljepotom i bioraznolikošću hrvatskog podmorja, a dio službenog programa održavat će se u posebnom rezervatu u moru 'Rt Stupišće', oko 3,6 kilometara jugozapadno od Komiže.
Riječ je o prvoj strogo zaštićenoj morskoj 'no-take' zoni u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u kojoj je izlov morskih organizama zabranjen radi obnove ribljeg fonda i očuvanja izvornog morskog ekosustava.
Natjecanja u podvodnoj fotografiji organizira Ronilački klub 'Roniti se mora', a u Komižu dolaze reprezentativci i višestruki osvajači međunarodnih odličja iz Portugala, Kube, Španjolske, Turske, Italije, Jordana, Švedske, Nizozemske, Mađarske, Slovenije, Njemačke i Hrvatske.
Natjecatelje će ocjenjivati međunarodni stručni žiri koji predvode Kerim Sabuncuoglu iz Turske, Grega Verč iz Slovenije i Danijel Frka iz Hrvatske.
'Natjecanje je snažna promocija održivog razvoja, zaštite mora i vrhunskog ronilačkog turizma, te dodatno potvrđuje Komižu i otok Vis kao jednu od najatraktivnijih ronilačkih destinacija Mediterana', rekao je gradonačelnik Komiže Ivica Vitaljić.
U sklopu manifestacije održat će se i stručna predavanja o suvremenim tehnikama podvodne fotografije i videa, predstavljanje knjige Danijela Frke 'Vis- posljednja nada' te projekcija projekta SEADRIA o održivom ekosustavu Jadrana koju će predstaviti Đani Iglić i Damir Zurub.
Završnog dana predviđena je projekcija pobjedničkih radova, dodjela nagrada i izložba najboljih fotografija nastalih tijekom natjecanja, dok će snimljeni materijali biti predstavljeni u međunarodnim medijima i specijaliziranim časopisima.
Organizatori ističu kako Mares UWPM World Masters nije samo sportsko natjecanje, nego i međunarodna platforma koja kroz umjetnost podvodne fotografije i videa promiče očuvanje mora, odgovorno ronjenje i globalnu promociju hrvatskog podmorja.
Natjecanje se održava uz pokroviteljstvo Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Grada Komiže te uz potporu brojnih partnera iz ronilačkog i turističkog sektora.
Očekuje se da će manifestacija dodatno pozicionirati Vis i Komižu među vodeće ronilačke destinacije Mediterana te potvrditi organizacijske kapacitete Hrvatske za održavanje velikih međunarodnih sportskih i ronilačkih događanja.