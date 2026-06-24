Sukob u Europskom parlamentu: Ressler odbacio kritike o klimatskoj odgovornosti desnice

"Tvrdnja da su europski pučani, poljoprivrednici ili poduzetnici koji traže razumnu zelenu tranziciju krivi za toplinski val u lipnju toliko je bizarna da najviše govori o ideološkom balonu zelenih i krajnje ljevice. Čovječanstvo se s izazovima i pitanjima klime može nositi samo čistom energijom, inovacijom i tehnologijom, a ne zelenom panikom. Europa se za svoje mjesto u svijetu sutrašnjice može izboriti jedino konkurentnim gospodarstvom i zdravim razumom, a ne panikom i moraliziranjem onih koji svaku krizu koriste za isti recept: više straha, više poreza, više zabrana i manje slobode", poručio je Ressler, navodi se u priopćenju ureda zastupnika.

"Ako se pak spominju neki 'rekordi' - zahvaljujući zelenima i ekstremnoj ljevici europska svakodnevica su nam mogli postati rekordi ilegalnih migranata, propala gospodarstva te rekordi nezaposlenih. Europa je srećom razboritija i odbacuje društvene i ekonomske pokuse, shvaćajući važnost zdravorazumske politike pa su i zeleni 'rekorderi' i njihovi sovjetski recepti tamo gdje im je mjesto - na margini.

Ako Europa čini oko šest posto globalnih emisija, onda je jasno da njezin odgovor ne smije biti zatvaranje proizvodnje u Europi, uz predaju radnih mjesta drugima. To bi bilo ekonomsko samoubojstvo. Oni koji plaše građane katastrofom - svojom bi politikom, kada bi im se ukazala prilika, Europi mogli stvoriti pravu pravcatu katastrofu", odgovorio je Ressler, navodi se u priopćenju.

Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu i član grupacije Zeleni / ESA, u srijedu je ustvrdio da “dok vrućine dodatno opterećuju ionako preopterećeno i podfinancirano javno zdravstvo, u Europskoj uniji suočavamo se s kontinuiranim naporima krajnje desnice i Europske pučke stranke da dodatno oslabe EU Green Deal, generacijski dogovor za zaštitu okoliša i ljudi”.