Proždrljivi kukac pravi probleme Europi, stigao i u Hrvatsku: Nema prirodnih neprijatelja

Nakon što je prošle godine otkriven u Maksimiru, japanski pivac (Popilia japonica) je izazvalo brigu domaćih stručnjaka koji nastoje suzbiti njegovu populaciju. Riječ je kukcu koji jede razne biljke i ugrožava poljoprivredu
Otkako je prvi put pronađen 2014. godine u Italiji, kukac iz redova kornjaša 'Popilia japonica', odnosno japanski pivac, izaziva glavobolje diljem Europe. Ovaj azijski posjetitelj danas je prisutan i u Švicarskoj, Njemačkoj, Francuskoj pa čak i u Hrvatskoj, gdje je krajem 2025. godine uginula jedinka pronađena u lovci u parku Maksimir.
Posrijedi je, piše 24 sata štetnik zbog kojega domaći stručnjaci ove godine provode pojačani nadzor kako bi spriječili njegovo širenje. Možete ga prepoznati po sjajnoj metalik zelenom tijelu i bakrenastim pokriljima koji s bočne strane zatka ima šest lako uočljivih bijelih čuperaka.
'Problem predstavlja njegova izrazita proždrljivost i širok spektar biljaka kojima se hrani. Odrasli kukci napadaju listove, cvjetove i plodove brojnih vrsta drveća, grmlja, poljoprivrednih kultura i samoniklog bilja. Na lišću ostavljaju nepravilne rupe, a kod jačih napada uništavaju gotovo cijelu lisnu plohu, ostavljajući samo središnje žile. Posebno preferiraju ranozrele sorte jabuka, bresaka, nektarina, šljiva, malina i dunja', rekli su za 24 sata dr. Maja Pintar i dr. Mladen Šimala iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).
Na popisu štetočina u EU
Sam kukac je poznat kao autostoper jer je izvan Japana došao u druge krajeve Europe i svijeta s prijevozom robe i ljudi. Za razliku od rodnog Japana, u našim krajevima nema prirodnih neprijatelja.
'Njih će pojesti naše ptice i pauci, no to nije dovoljno. Glavni problem je što s njima nisu došli i njihovi parazitoidi koji će im ograničiti populaciju. Zato invazivne vrste toliko buknu', pojasnio je biolog Toni Koren.
Koliko je situacija opasna za poljoprivredu, govori i podatak da je japanski pivac uvršten među 20 prioritetnih karantenskih štetnih organizama EU. Iz HAPIH-a ističu da u slučaju sumnje na viđenje japanskog pivca, prikupe primjerke kukaca te da ih dostave Centru za zaštitu bilja HAPIH-a radi laboratorijske analize.