Proždrljivi kukac pravi probleme Europi, stigao i u Hrvatsku: Nema prirodnih neprijatelja

Otkako je prvi put pronađen 2014. godine u Italiji, kukac iz redova kornjaša 'Popilia japonica', odnosno japanski pivac, izaziva glavobolje diljem Europe. Ovaj azijski posjetitelj danas je prisutan i u Švicarskoj, Njemačkoj, Francuskoj pa čak i u Hrvatskoj, gdje je krajem 2025. godine uginula jedinka pronađena u lovci u parku Maksimir.

Posrijedi je, piše 24 sata štetnik zbog kojega domaći stručnjaci ove godine provode pojačani nadzor kako bi spriječili njegovo širenje. Možete ga prepoznati po sjajnoj metalik zelenom tijelu i bakrenastim pokriljima koji s bočne strane zatka ima šest lako uočljivih bijelih čuperaka.

'Problem predstavlja njegova izrazita proždrljivost i širok spektar biljaka kojima se hrani. Odrasli kukci napadaju listove, cvjetove i plodove brojnih vrsta drveća, grmlja, poljoprivrednih kultura i samoniklog bilja. Na lišću ostavljaju nepravilne rupe, a kod jačih napada uništavaju gotovo cijelu lisnu plohu, ostavljajući samo središnje žile. Posebno preferiraju ranozrele sorte jabuka, bresaka, nektarina, šljiva, malina i dunja', rekli su za 24 sata dr. Maja Pintar i dr. Mladen Šimala iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).