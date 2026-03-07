Zvijezda stajlinga: Ova suknja je kao stvorena za sve posebne prilike

Duge, voluminozne i teatralne suknje vraćaju se na velika vrata. Modne kuće poput Chanela, Givenchyja i Balenciage proglašavaju siluetu princeze nezaobilaznim trendom sezone proljeće/ljeto te komadom koji ne prolazi nezapaženo i koji modu ponovno pretvara u sanjarenje

Ako je tihi luksuz posljednjih sezona dominirao garderobom, nova modna godina donosi njegovu suprotnost te suknja od koje je nemoguće skrenuti pogled postaje simbol nove modne energije. Riječ je o raskošnim, dugim i voluminoznim modelima koji su donedavno bili rezervirani za crvene tepihe i velike svečanosti, a sada se nameću kao najpoželjniji statement komadi sezone.

Povratak raskoši na piste Suknje koje će obilježiti proljeće i ljeto nisu one koje se lako uklopi u svakodnevni ormar te je njihova snaga upravo u pretjerivanju. Duge, bogate i dramatične, osmišljene su da dominiraju outfitom, a dok će ih slavne osobe nositi na crvenim tepisima, u stvarnom životu postat će izbor za najsofisticiranije prigode.

Modne piste gotovo su jednoglasno proglasile suknju princeza kroja nezaobilaznom. Chanel i Givenchy donose verzije s perjem i spužvastim efektom u jarkim bojama, Giambattista Valli bira engleski vez i ružičaste tonove dok Nina Ricci, Simone Rocha i Zimmermann ostaju vjerni cvjetnim motivima. Balenciaga pak reinterpretira balon siluetu u intenzivnoj zelenoj nijansi koju je nemoguće ignorirati. Najskulpturalniju i najupečatljiviju verziju potpisuje Thom Browne, čiju je suknju već nosila Rosalía, a Prada nudi najnosiviju varijantu za svakodnevicu: zadržava volumen, ali skraćuje duljinu, čineći trend pristupačnijim.

Silueta povezana s poviješću Voluminozna suknja oduvijek je bila simbol fantazije, nježnosti i profinjene elegancije. Nastala početkom 19. stoljeća, ova silueta često se vraćala u vremenima nesigurnosti, nudeći svojevrstan emocionalni bijeg. Osobito je bila snažna u poslijeratnim razdobljima, kada je moda tražila načine da vrati optimizam i vjeru u ljepotu. Nije stoga iznenađenje to da se u današnjem kompleksnom trenutku ponovno okrećemo ovom kroju. Industrija, vođena revizionističkim duhom, reinterpretira ga suvremenim materijalima, bojama i proporcijama.

Ovu je siluetu u 50-ima proslavio Christian Dior kroz svoj New Look, s naglašenim strukom i raskošnom suknjom, a najbolje su je nosile ikone poput Grace Kelly i Audrey Hepburn. Kasnije je postala zaštitni znak kraljevskih ormara: princeza Diana, kraljica Rania, Kate Middleton, Mary od Danske i kraljica Letizia često su birale A-kroj s bogatim volumenom za službene prigode. Kako nositi statement suknju u 2026.

Iako nije komad za svaku priliku, ključ uspješnog nošenja suknje s karakterom leži u prilagodbi osobnom stilu. Piste sugeriraju kombiniranje s opuštenijim gornjim dijelovima, jednostavnim topovima ili košuljama koje smiruju dramatičnost donjeg dijela. Za svakodnevni život preporučuju se manje ekstremne verzije, uz ravne cipele ili minimalističke sandale. Upravo to njezino izvlačenje iz konteksta svečane mode čini je modernom i nosivom. Jedno je sigurno: suknja poput one iz bajke bit će zaštitni znak iduće sezone. Više od trenda, ona je poziv na igru, maštanje i povratak mode koja se ne boji biti velika, glasna i nezaboravna.