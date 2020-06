Znanstvenici još uvijek ne znaju prenosi li se koronavirus putem klimatizacijskih sustava, no neki slučajevi te su sumnje ipak potvrdili

Klima uređaji, ventilacije, ventilacijski sustavi… Sve je to u vašem domu koliko toliko sigurno, osobito ako redovito održavate čistoću istih, no što je s uredima u kojima radimo i klima uređajima koji su tamo postavljeni? Što je s ventilacijskim sustavima u istima? Strah je time veći kada znamo da koronavirus cirkulira među nama, a znanstvenici još uvijek nisu sigurni prenosi li se on upravo putem klimatizacijskih sustava

Ventilacija i klima uređaji tu su za nas kako bi nam olakšali život pod visokim temperaturama, rashladili prostor, ali i dali vlažnost. Među svima njima postoje razlike - ventilacijski sustav rade na principu da osiguravaju čisti zrak izmjenjujući unutarnji i vanjski zrak, koji tom prilikom prolazi i kroz filtere, dok klima uređaji mogu biti zasebne jedinice, odnosno sistemi koji će recirkulirati zrak bez da ga miješaju s vanjskim zrakom. No nažalost ventilacija, koja s vremenom postaje sve lošija, povećava rizik i transmisiju respiratornih infekcija. Znanstvenici tvrde kako je već mnogo ljudi zaraženo covidom-19 i to upravo zbog transmisije u zatvorenom prostoru, putem ventilacije. Nažalost, uloga upravo te ventilacije u spriječavanju širenja koronavirusa još uvijek nije do kraja istražena, a iako se tvrdi kako se virus širi isključivo težim kapljicama, sve veći broj oboljelih upućuje na to da baš to i nije tako.

Naime, sve se više čuju mišljenja i zaključci kako se prijenos virusa događa putem zaraznih čestica aerosola čije je putovanje potaknuto klimatizacijskom ventilacijom. Čestice aerosola ostaju u zraku puno duže od težih kapljica. Nekoliko istraživanja pokazalo je kako transmisija može biti itekako velika u napunjenim, zatvorenim prostorima, poput ureda, tvornica, ali čak i u crkvama, restoranima, na zabavama, u shopping centrima, u prijevozu... Dapače, postoje naznake kako se transmisija može povezati sa specifičnim aktivnostima poput pjevanja u zboru ili tijekom misnih slavlja, budući da se u tim trenucima povećava produkcija sline pa se glasnim govorom ili pjevanjem izbacuje veći broj kapljica. Vanjske transmisije U jednoj od studija, koja je proučavala čak 318 slučajeva iz Kine, pokazalo se kako transmisija u samo jednom slučaju nije napravljena u zatvorenom prostoru, sve ostale jesu. Jedina vanjska transmisija, za koju se zna u ovoj studiji, uključivala je tek dvoje ljudi. No, događanja vani mogu također biti povezana sa širenjem COVIDA-19, osobito na mjestima gdje su gužve, poput karnevala, nogometnih utakmica... Primjeri su i više nego zanimljivi. Tako je u Washingtonu, na jednoj probi zbora koja je trajala 2 i pol sata, potvrđeno 32 zaraženih te još 20 njih koji su naknadno oboljeli od ukupno 61 sudionika. To čini nevjerojatno visok postotak zaraze od čak 85.2%. Epidemiološko istraživanje u jednom call centru u Južnoj Koreji pokazalo je da od 216 zaposlenih na devetom katu zaraženo čak njih 43.5%, pokazujući time produljenu transmisiju u prepunom uredskom okruženju. Gotovo svi zaraženi zaposlenici sjedili su na istoj strani na devetom katu.

Prvi val širenja zaraze povezan je sa događanjem u jednom hramu koje je trajalo 150 minuta, no vjerojatno najviši porast širenja zaraze dogodio se među putnicima koji su zajedno proveli 100 minuta zajedno putujući autobusom. U tom slučaju zaraženo je čak 23 od 67 osoba, a oni putnici koji su sjedili na razdaljini nisu imali ništa manji rizik od zaraze, od onih koji su sjedili jedno pored drugog. Zanimljivo je to da putnici koji su sjedili pored prozora nisu bili zaraženi, s iznimkom putnika koji je sjedio pored osobe koja je i prenijela zarazu. Val zaraze povezan je i s radionicom održanom od 12. do 14. siječnja u gradu Hangzhou. Tamo je bilo 30 polaznika iz različitih gradova koji su svi rezervirali sami hotele i nisu ni jeli zajedno u prostoru radionice. Raspored je bio takav da su postojale četiri grupe koje su slušale predavanja 4 sata, a sve se održavao u dvije zatvorene prostorije. Automatski posloženi klima uređaj cirkulirao je zrakom u svakoj prostoriji po deset minuta svaka četiri sata, koristeći unutarnji recirkulirajući sistem. U periodu od 16. do 22. siječnja čak petnaest osoba koja je sudjelovalo tamo bilo je pozitivno na COVID-19. Dovoljna udaljenost Skupina kineskih znanstvenika sumnja da je za zarazu tri obitelji virusom SARS-CoV-2 u kineskom lučkom gradu Guangzhouu kriva klimatizacija. Naizgled zdravi članovi ovih obitelji jeli su za susjednim stolovima u klimatiziranom restoranu bez prozora. U restoranu je bila i žena koja je prije toga boravila u središtu širenja koronavirusa – Wuhanu. Iako su sjedili na dovoljnoj udaljenosti za sprečavanje širenja kapljičnim putem, kod osam članova ovih obitelji kasnije je potvrđena zaraza koronavirusom, dok su ostali gosti i osoblje restorana izbjegli zarazu. Tim znanstvenika zaključio je da se prijenos virusa dogodio putem zaraznih čestica aerosola čije je putovanje potaknuto klimatizacijskom ventilacijom. Autori su međutim priznali da je njihova studija ograničena, jer nisu proveli eksperiment koji bi simulirao potencijal širenja virusa u restoranu, ali ni procijenili rizik od infekcije asimptomatskih članova obitelji i ostalih u prostoru za blagovanje.

Ta istraživanja nisu nimalo iznenadila skupinu građevinskih inženjera sa Sveučilišta u Alberti, koji su dobro upoznati s tim da su ventilacijski sustavi u zgradama vrlo učinkoviti širitelji virusa i drugih patogena pa stoga vjeruju da uzročnik covida-19 nije iznimka. S druge strane, WHO i druga tijela javnog zdravstva, pozivajući se na trenutne znanstvene spoznaje, tvrde da se patogen gotovo isključivo širi kapljicama, težim česticama koje zaraženi ljudi uglavnom ispuštaju kihanjem i kašljanjem, i koje padaju na maloj udaljenosti. Na temelju ovog mišljenja je i uvedeno pravilo o dva metra socijalne distance i naglašena važnost pranja ruku nakon kontakta s površinama na koje je virus možda pao. Manje sitne čestice doista mogu postati prenosive zrakom Da se znanstvenici ne mogu dogovoriti oko načina širenja koronavirusa dobro je poznato, a sada su se u sve upleli i kineski i australski stručnjaci za kvalitetu zraka koji djelomično citiraju iskustvo s jednim drugim koronavirusom - SARS-om. Kapljice inficirane osobe, navode u svom nedavno objavljenom radu, počnu isparavati, tako da manje sitne čestice doista mogu postati prenosive zrakom. Kao dokaze za svoju tvrdnju navode putnike zatvorene u svoje kabine na kruzerima poput Diamond Princessa, koji su mogli biti zaraženi putem sustava za dovod zraka na brodu. U zaključku u kojem navode da je vjerojatnost širenja SARS-CoV-2 zrakom vrlo velika, kineski i australski znanstvenici pozivaju na sve raspoložive akcije, uključujući i izmjene na ventilacijskim sustavima.

Inženjeri za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju odavno znaju da sitne čestice patogena putuju u zraku koji cirkulira, zagrijava se i hladi u modernim zgradama. Ako netko na drugom katu zgrade kihne, čestica može u zraku ostati dovoljno dugo da prođe cijelim sustavom i izleti u bilo čijem uredu. Kao moguća rješenja za smanjenje rizika navodi upotrebu filtera koji hvataju veći broj tih čestica, uvođenje više svježeg zraka u sustav, a vjerojatno i više razine vlage. Problem je što svaka ta promjena nosi troškove. Naime, ubacivanje više svježeg zraka može zahtjevati dodatno zagrijavanje ili hlađenje, gušći filteri znače i više energije potrebne za prolazak zraka kroz njih, a više vlage može uzrokovati nastanak plijesni, stoga ništa od toga ne olakšava odluku. Za prvu ruku stručnjaci savjetuju otvaranje prozora umjesto uključivanja klimatizacijskih uređaja, a ukoliko vaše okruženje to ne omogućuje, savjetuje se nošenje maski kao i postavljanje staklenih pregrada između zaposlenika. Ne zadržavajte se u blizini izlaznih jedinica 'Osigurajte u kućanstvu 100 posto vanjski zrak i ne koristite reciklirajući', savjetuje Qingyan Chen, profesor strojarstva na Sveučilištu Purdue koji proučava širenje zaraznih bolesti ventilacijom. Chen za Forbes kaže da je najvažnija stvar vezana uz klimatizaciju i COVID-19 ne zadržavati se u blizini izlaznih jedinica klimatizacijskih sustava, jer tu mogu biti zarobljene čestice virusa.