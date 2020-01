Znamo da dijeta povremenog posta učinkovito topi kilograme, a evo što se zapravo događa s vašim tijelom dok ste na njoj

Ako ste i vi među onima koji se bore s nagomilanim kilogramima, zasigurno ste dobro upoznati s povremenim postom ili tzv. dijetom Intermittent Fasting (IF dijeta), strategijom mršavljenja kojom se koriste bodibilderi ne bi li brzo istopili masti, a očuvali mišićnu masu. Ova dijeta postala je veliki hit u svijetu, ali i kod nas, no prije nego se odlučite na nju, trebate znati kako IF dijeta utječe mentalno, fizički i emocionalno

Dijeta 'Intermittent Fasting' ili dijeta povremenog posta sastoji se od različitih planova prehrane kojima su zajednička dva razdoblja - razdoblje posta i jedenja. Osnovno pravilo ove dijete je da se jede osam sati, nakon čega nastupa 16 sati posta. Najčešće se jede u razmaku od 12 do 20 sati, što znači da se kontinuirano preskače doručak, a koji nutricionisti ističu kao najvažniji obrok u danu. Post kao oblik čišćenja organizma od toksina poznat je od pamtivijeka, a upražnjava se i u svim religijskim kulturama, no pitanje koje se nameće je - koliko je povremeni post dobar za organizam ako se svakodnevno provodi u ograničenom vremenskom razdoblju?

Treba naglasiti i da kad ste na nekoj dijeti, to uvijek djeluje na organizam i može izazvati brojne nuspojave. Stručnjaci upozoravaju i da povremeni post nije prikladan za sve pa bi ga na primjer, osobe koje u svojoj anamnezi imaju poremećaj prehrane definitivno trebale izbjegavati. Bitno je znati što možete očekivati ​​prije nego što promijenite prehrambene navike, a evo što se događa s vašim tijelom - mentalno, fizički i emocionalno - dok uz pomoć IF dijete pokušavate istopiti mrske viškove. Izgubit ćete kilograme, ali... Mnogi stručnjaci, uključujući osobnu trenericu Jillian Michaels, kažu da povremeni post zapravo i nije baš sjajan za gubitak kilograma, a to je zato što ne morate jesti manje ili smanjivati ​​kalorije! Naime, objašnjava ona, u vašem dnevnom ritmu postoje samo duže praznine kada uopće ne jedete pa mnogi ljudi gube na težini jer konzumiraju manje kalorija tijekom tih ograničenih sati hrane. Općenito konzumiranje hrane u trajanju od osam sati dnevno, dodaje, također čini manje vjerojatnim da ćete pojesti veliki obrok prije spavanja. Naš metabolizam se, dobro je poznato, usporava kada spavamo i sagorijevamo manje kalorija, a jedenje u večernjim satima povezano je s pretilošću i dijabetesom, pokazala su mnoga istraživanja. Povremeni post zbilja vas sprječava raditi neke vrlo loše stvari, kao što je primjerice pojesti veliki obrok prije odlaska u krevet. Veliki obroci prije spavanja vjerojatno su najgora stvar koju možete učiniti kada je riječ o mršavljenju, upozoravaju stručnjaci.

Mogli biste biti vrlo, vrlo gladni ad krenete s dijetom povremenog posta morate znate kako ćete moći postati vrlo, vrlo gladni! To je zato što je naš organizam navikao koristiti glukozu - šećer koji dolazi iz hrane koju jedemo - kao gorivo tijekom dana. Kad je lišeno hrane (i, zbog toga, glukoze), tijelo će u osnovi slati signale govoreći: 'Hej, zar niste možda zaboravili nešto?' Jednom kada vaše tijelo uđe u stanje posta, ono će početi sagorijevati pohranjenu tjelesnu masnoću umjesto energije. I što više vremena provodite u tom stanju, vaše tijelo će postati sve efikasnije u sagorijevanju masti za energiju - što znači da bi osjećaj gladi trebao nestati i vaš apetit će doći u ravnotežu. U međuvremenu, taj osjećaj gladi bi mogao natjerati neke i da se prejedu jer je na neki način prirodna tendencija da ako niste pojeli doručak želite to nadoknaditi ručkom. Stručnjaci kažu da ako je glad tolika da ne možemo funkcionirati u svakodnevnom životu da svakako nešto pojedene jer ideja izgladnjivanja nije prihvatljiva.

UBOJICE MASNIH NASLAGA Ne morate gladovati: Ovih 30 niskokaloričnih namirnica olakšat će vam mršavljenje Pogledaj galeriju 31







Razina energije i raspoloženje stalno će se mijenjati Istraživanja su pokazala kako povremeni post može uzrokovati da se neki ljudi osjećaju umorno, vrtoglavicu, razdražljivo i depresivno. U početku bi vam razina energije mogla biti niska jer ne dobivate sve hranjive tvari koje su vam potrebne, a kako se tijelo polagano privikava na povremeni post, razina energije raste. Organizam postaje efikasniji u korištenju energije što može poboljšati raspoloženje, mentalne sposobnosti i općenito pozitivno utječe na stanje organizma. Postoje čak i neki dokazi koji sugeriraju kako povremeni post može u konačnici pomoći u borbi protiv depresije i anksioznosti jer tijelo oslobađa hormon zvan 'grelin' kada ste gladni ili gladujete, što u velikim količinama može biti povezano s pozitivnim raspoloženjem.