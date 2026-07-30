Zendaya se pojavila u kreaciji iz snova, a Tom Holland nije skidao pogled s nje

Zendaya je na londonskoj premijeri novog Spider-Mana još jednom potvrdila status modne ikone, pojavivši se u glamuroznoj haljini čiji je svaki detalj bio posveta slavnom superheroju
Zendaya i Tom Holland priveli su kraju promotivnu turneju filma 'Spider-Man: Brand New Day', a njihov dolazak na svečanu premijeru u Londonu bio je jedan od najiščekivanijih trenutaka večeri. Slavni supružnici zajedno su pozirali na bijelom tepihu ispred kina Odeon Luxe na Leicester Squareu, no upravo je 29-godišnja glumica, koja se u filmu vraća ulozi MJ, privukla najviše pogleda.
Za ovu posebnu prigodu odabrala je raskošnu bijelu haljinu modne dizajnerice Tamare Ralph, čiji je duboki dekolte bio ukrašen svjetlucavim naramenicama. Pripijeni korzet naglasio joj je struk, dok se donji dio kreacije pretvarao u lagani šifonski šlep.
Posebnu dimenziju haljini pružio je srebrni uzorak paukove mreže izrađen od šljokica i kristala, elegantna i vrlo efektna poveznica sa Spider-Manom. Glamurozno izdanje zaokružila je raskošnom valovitom kosom i nenametljivim make-upom, prepustivši upečatljivoj kreaciji glavnu riječ.
Prva premijera kao supružnici
Tom Holland uz Zendayu se pojavio u tamnoljubičastom odijelu kuće Anderson & Sheppard, koje je upotpunio posebno izrađenim Pragnellovim brošem u obliku pauka.
Par je pred fotografima razmjenjivao zaljubljene poglede i nježne geste, a riječ je o njihovoj prvoj velikoj filmskoj turneji otkako je Holland prošlog mjeseca diskretno potvrdio da su se vjenčali. Na pitanje o fotografijama navodnog vjenčanja generiranima umjetnom inteligencijom otkrio je da njegova obitelj nije povjerovala u njih jer su 'svi bili ondje', ne želeći iznijeti dodatne pojedinosti.
Holland se u novom filmu četvrti put vraća ulozi Petera Parkera, a radnja se nastavlja nakon događaja iz filma 'Spider-Man: No Way Home', u kojem su njegovi najbliži zaboravili da on postoji.
Prve reakcije nakon američke premijere vrlo su pozitivne. Kritičari hvale snažnu emocionalnu priču, akcijske prizore i povratak jednostavnijem, zaokruženijem superherojskom filmu, a pojedini su ga već proglasili najboljim nastavkom Hollandove ere.