Zendaya se pojavila u kreaciji iz snova, a Tom Holland nije skidao pogled s nje

Zendaya i Tom Holland priveli su kraju promotivnu turneju filma 'Spider-Man: Brand New Day', a njihov dolazak na svečanu premijeru u Londonu bio je jedan od najiščekivanijih trenutaka večeri. Slavni supružnici zajedno su pozirali na bijelom tepihu ispred kina Odeon Luxe na Leicester Squareu, no upravo je 29-godišnja glumica, koja se u filmu vraća ulozi MJ, privukla najviše pogleda.

Za ovu posebnu prigodu odabrala je raskošnu bijelu haljinu modne dizajnerice Tamare Ralph, čiji je duboki dekolte bio ukrašen svjetlucavim naramenicama. Pripijeni korzet naglasio joj je struk, dok se donji dio kreacije pretvarao u lagani šifonski šlep.

Posebnu dimenziju haljini pružio je srebrni uzorak paukove mreže izrađen od šljokica i kristala, elegantna i vrlo efektna poveznica sa Spider-Manom. Glamurozno izdanje zaokružila je raskošnom valovitom kosom i nenametljivim make-upom, prepustivši upečatljivoj kreaciji glavnu riječ.