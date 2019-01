Zašto neki ljudi nikad ne obolijevaju od gripe?

Bolest koju treba preležati i istrpjeti neugodnu temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima, kihanje, kašljanje i šmrcanje, a koja za ugrožene skupine ljudi oslabljenog imuniteta može biti kobna, neke uopće ne pogađa. Nema potrebe objašnjavati koliko bi za zdravstvene sustave i svjetsku ekonomiju značilo otkrivanje u čemu je tajna ljudi otpornih na gripu, no dosad provedena istraživanja nisu polučila konkretne zaključke. Ipak, do nekih korisnih spoznaja se došlo

Rašireno je mišljenje da je razlog odolijevanja nekih ljudi gripi to da se virus kojemu su bili izloženi nije uhvatio ili je bio toliko slab da je neopaženo prošao kroz sustav. Ovo razmišljanje pobila je 2011. godine skupina znanstvenika sa Sveučilišta u Michiganu, koju je predvodio profesor Alfred Hero .

Pokazalo se da nitko od ispitanika nije ostao neokrznut virusom gripe, samo su reakcije na njega bile različite.

'Iza kulisa, čak i kad se ne razbolite, postoji aktivna imunološka reakcija koja objašnjava otpornost pojedinih ljudi, a nije ništa manje aktivna od reakcije na virus koju dobro poznajemo i koja se očituje šmrcanjem, groznicom, kašljanjem i kihanjem', objasnio je Hero, čiji je tim pronašao razlike u biološkom metabolizmu i ekspresiji gena kod ove dvije različite reakcije na virus.

Znanstvenici su uočili promjene u krvi 36 sati prije nego su neki počeli osjećati simptome. Iako je studijom otkriveno da imunološki sustav nekih ljudi odolijeva virusu, nije otkriveno zašto se to događa.

No razlike u biološkom metabolizmu i ekspresiji gena koje su uočili odnosile su se na antioksidante. Da bi sa sigurnošću mogli tvrditi što to neke ljude čini manje ili više osjetljivima na virusne bolesti, znanstvenici bi morali razumjeti što se događa na razini genoma, a Hero tada nije odbacio mogućnost da bi unošenje antioksidanata konzumacijom svježeg voća i povrća ili cijeđenog soka moglo biti ključ odolijevanja gripi.

'Svakako je moguće to da su neki ispitanici imali vrlo visoku razinu antioksidativnih prekursora u krvi i da ih je to zaštitilo, ali mi to ne možemo tvrditi jer ne znamo. Za provjeru tih hipoteza trebalo bi imati više podataka', rekao je tada Hero.

Ono što je prije osam godina, u cilju sprječavanja širenja gripe, a na temelju svojih saznanja iz studije, ponudio Hero bio je razvoj jeftinog testa pomoću kojeg bismo mogli znati hoćemo li razviti simptome gripe 36 sati unaprijed.

Suzdržavanje od odlaska na posao, školu ili možda sedmodnevno skijanje, ako znamo da ćemo se razboljeti, znatno bi doprinijelo suzbijanju širenja zaraze, da ne govorimo o vrlo važnom smanjenju rizika za ugrožene skupine. Naravno, u toj bi se računici moralo pouzdati u savjesnost ljudi, a test koji je ponudio Hero, koliko nam je poznato, nikad nije zaživio.