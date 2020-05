U posljednjih nekoliko tjedana, dok su kupci nastojali stvoriti zalihe hrane koja će potrajati, u svijetu je značajno porasla prodaja konzervirane i zamrznute hrane, a u porastu je bila čak i prodaja zamrzivača. No mnoge među nama učili su da su svježe voće i povrće najhranjiviji proizvodi

Činimo li, posežući za konzerviranim ili zamrznutim namirnicama, medvjeđu uslugu svojem zdravlju? Fatima Hachem, više nutricionistica pri UN-ovoj specijaliziranoj Organizaciji za hranu i poljoprivredu (FAO) kaže da je važno upamtiti kako je hrana najhranjivija u doba branja. Svježi plodovi počinju propadati čim se uberu jer su zemlja iz koje rastu i stabla na kojima rastu za njih glavni izvor hranjivih tvari i energije, piše BBC.

'Svježe povrće namijenjeno termičkoj obradi može izgubiti dio svojih hranjivih vrijednosti ako ostane dugo na polici trgovine', kaže Hachem.

Jednom kad se ubere, voće ili povrće i dalje crpi vlastite nutrijente te ih razlaže da bi održalo svoje stanice na životu, no neke su hranjive tvari posebno osjetljive. Vitamin C, koji pomaže ljudskom organizmu u apsorpciji željeza, pridonosi sniženju razine kolesterola i štiti od slobodnih radikala, posebno je osjetljiv na kisik i na svjetlost. Odlaganje proizvoda u hladnjak usporava proces propadanja hranjivih sastojaka, premda stopa pri kojoj se gube ti nutrijenti varira od proizvoda do proizvoda.