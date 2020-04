Zbog mjera sigurnosti i izbjegavanja mogućnosti zaraze koronavirusom odlasci u nabavke svedeni su na minimum, kupujemo samo najnužnije i trošimo zalihe iz svojih hladnjaka i smočnica. Vjerojatno ste se često ovih dana susretali s namirnicama kojima je istekao rok upotrebe ili se na njima primijeti projenu boje ili plijesanj. No koliko pojedine namirnice doista mogu trajati, kad je vrijeme da ih bacite i koliko datumi trajanja na ambalaži zapravo imaju veze sa sigurnošću hrane

Ukoliko hranu ispravno čuvate, pravilno je obrađujete i njom rukujete, sigurna je dok god se na njoj ne pojave znakovi kvarenja, a to će točnije odrediti vaša osjetila, nego otisnuti datum. Bakterije koje uzrokuju kvarenje uzrokuju zamjetne promjene mirisa, okusa i teksture hrane pa ako se ništa od toga nije promijenilo hrana je sigurna za jesti. Osim toga, kuhanjem, pečenjem ili podgrijavanjem hrane zaštitit će se od bakterija kao što su E. coli ili salmonela. Oznake koje susrećemo na ambalaži najčešće su 'Upotrijebiti do' i 'Najbolje upotrijebiti do', no znači li to da hrana nakon tog roka nije za upotrebu?