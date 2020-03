Zabrinuta za frizuru i manikuru: Voditeljica Fox News izazvala bijes javnosti nepromišljenim izjavama u jeku pandemije

Voditeljica Fox News izazvala je zgražavanje javnosti izražavajući zabrinutost zbog toga kako će žene održavati svoje frizure i manikirati nokte uz uvedene mjere ograničavanja socijalnih kontakata

Ainsley Earhardt je poručila kako namjerava i dalje razgovarati o trivijalnim stvarima umjesto o pitanjima života i smrti, no to nije spriječilo da se društvene mreže užare i osude njezino jadikovanje zbog mjera socijalnog distanciranja kao 'tašto' i 'isprazno'.

'To nije prioritet, no žene moraju imati frizuru', rekla je Earhardt gledateljima omiljenog konzervativnog jutarnjeg programa američkog predsjednika Donalda Trumpa 'Fox and Friends'.