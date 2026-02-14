Zaboravite na bijelu boju: Ovako ćete u trenu vizualno povećati malu prostoriju

Zaboravite na dosadne bijele stropove – dizajneri interijera imaju novi trik koji će unijeti život u svaki prostor. Riječ je o trendu color capping , pametnoj tehnici bojanja koja malim prostorijama daje dojam prostranosti, ali i stvara toplu, intimnu atmosferu.

Umjesto da zidovi i strop budu posve jednobojni ili potpuno odvojeni kontrastnim bojama, kod ovog pristupa tonovi se postupno nijansiraju – od svjetlijih uz pod, preko srednjih tonova na zidovima, pa sve do dubljih i intenzivnijih boja na stropu. Rezultat? Oko prirodno putuje prema gore, a prostor izgleda viši i elegantniji.

'Blagi prijelazi između zidova i stropa stvaraju osjećaj da je prostor viši i otvoreniji, ali istovremeno ostaje ugodan i karakteran', rekla je dizajnerica Helen Shaw za Homes and Gardens.

Zašto je idealno rješenje za male prostore?

Ako živite u manjem stanu ili imate niski dnevni boravak, ovaj trik može učiniti čuda. Dizajnerica Nina Lichtenstein pojašnjava: 'Tamniji strop vizualno se povlači unatrag i stvara iluziju dodatne visine. Soba izgleda veća, ali i ugodnija.'

Primjerice, zidovi u nježnoj bež nijansi, lajsne u toplom tonu pijeska i strop u blagoj sivo-smeđoj stvaraju prostor koji istovremeno djeluje profinjeno, ali i intimno.