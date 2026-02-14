'COLOR CAPPING'

Zaboravite na bijelu boju: Ovako ćete u trenu vizualno povećati malu prostoriju

L.M.B.

14.02.2026 u 22:22

Bijeli zidovi nisu jedini način da vizualno povećate prostor
Bijeli zidovi nisu jedini način da vizualno povećate prostor Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Dizajneri interijera u tehnici 'color capping' pronašli su idealno rješenje za vizualno povećanje malih prostora

Zaboravite na dosadne bijele stropovedizajneri interijera imaju novi trik koji će unijeti život u svaki prostor. Riječ je o trendu color capping, pametnoj tehnici bojanja koja malim prostorijama daje dojam prostranosti, ali i stvara toplu, intimnu atmosferu.

Što je color capping?

Umjesto da zidovi i strop budu posve jednobojni ili potpuno odvojeni kontrastnim bojama, kod ovog pristupa tonovi se postupno nijansiraju – od svjetlijih uz pod, preko srednjih tonova na zidovima, pa sve do dubljih i intenzivnijih boja na stropu. Rezultat? Oko prirodno putuje prema gore, a prostor izgleda viši i elegantniji.

@hardhatsandhansens ✨ Color Capping Technique (Trend Alert!) 🎨 I can’t believe we are already painting my she shed. This tiny house is coming along so quickly. Let’s me honest, it’s because I have help! Today we’re painting and I’m showing how I used the color capping trend with @The Home Depot Behr Premium Paint for a subtle, designer finish. Instead of a plain white ceiling, I paired: 🌸 Walls → Behr Cameo Stone (Satin) – Satin adds depth + a soft glow, and it’s my go-to for walls. 🌸 Ceiling, Door & Trim → Behr Castilian Pink (Eggshell) – Eggshell gives a smooth, low-sheen finish with minimal glare, so it doesn’t feel flat but also won’t outshine the walls. 👉 The result? A cohesive, elevated look that makes the ceiling feel taller and adds depth to the whole room. Pro tip: designers often vary sheen by one step (like satin walls + eggshell ceilings) for that layered, professional effect. @BEHR Paint #ColorCapping #BehrPaint #InteriorDesignTrends #PaintingTips #DIYHomeDecor ♬ Whatcha Gonna Do - The Valdons

'Blagi prijelazi između zidova i stropa stvaraju osjećaj da je prostor viši i otvoreniji, ali istovremeno ostaje ugodan i karakteran', rekla je dizajnerica Helen Shaw za Homes and Gardens.

Zašto je idealno rješenje za male prostore?

Ako živite u manjem stanu ili imate niski dnevni boravak, ovaj trik može učiniti čuda. Dizajnerica Nina Lichtenstein pojašnjava: 'Tamniji strop vizualno se povlači unatrag i stvara iluziju dodatne visine. Soba izgleda veća, ali i ugodnija.'

Primjerice, zidovi u nježnoj bež nijansi, lajsne u toplom tonu pijeska i strop u blagoj sivo-smeđoj stvaraju prostor koji istovremeno djeluje profinjeno, ali i intimno.

@livingetcofficial You heard it here first, color capping is the new way to decorate that adds dimension and makes a room feel bigger 👀 Credits: 1. @saskiabehrens @anne_deppe @mondayinmay_photoagency 2. @anotherhumandesign @lance.gerber 3. @benjaminmoore 4. @delagrammar @johnmerkl 5. @_ranagunes_ 6. @blacklacquerdesign @jessicajalexander 7. @benjaminmoore 8. @gulmeninteriors 9. @makmishoworld 10. @lauranneeliseschmitt @matthieusalvaing 11. @framuga_studio @vistas.design #ColorCapping #ColorTheory #InteriorDesignTrend ♬ YUP AND I DO - Zeddy Will

Top kombinacije nijansi:

  • Queen Anne Pink – nježna boja breskve za donji dio zida
  • Myrtle Beach – topliji ton s daškom narančaste, idealan za gornji dio zida
  • Firenze – bogata terakota koja strop pretvara u glavni stilski detalj
Ovo je pet najljepših kombinacija boja u interijeru Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević montaža, profimedia

Slično funkcioniraju i neutralne kombinacije – krem zidovi, pješčane lajsne i topli žućkasti strop.

Još jedna prednost? Color capping naglašava arhitektonske detalje. U starim stanovima ističe štukature i rubove, a u modernim interijerima daje dubinu čak i najjednostavnijem prostoru.

