Zaboravite na bijelu boju: Ovako ćete u trenu vizualno povećati malu prostoriju

Dizajneri interijera u tehnici 'color capping' pronašli su idealno rješenje za vizualno povećanje malih prostora
Zaboravite na dosadne bijele stropove – dizajneri interijera imaju novi trik koji će unijeti život u svaki prostor. Riječ je o trendu color capping, pametnoj tehnici bojanja koja malim prostorijama daje dojam prostranosti, ali i stvara toplu, intimnu atmosferu.
Što je color capping?
Umjesto da zidovi i strop budu posve jednobojni ili potpuno odvojeni kontrastnim bojama, kod ovog pristupa tonovi se postupno nijansiraju – od svjetlijih uz pod, preko srednjih tonova na zidovima, pa sve do dubljih i intenzivnijih boja na stropu. Rezultat? Oko prirodno putuje prema gore, a prostor izgleda viši i elegantniji.
'Blagi prijelazi između zidova i stropa stvaraju osjećaj da je prostor viši i otvoreniji, ali istovremeno ostaje ugodan i karakteran', rekla je dizajnerica Helen Shaw za Homes and Gardens.
Zašto je idealno rješenje za male prostore?
Ako živite u manjem stanu ili imate niski dnevni boravak, ovaj trik može učiniti čuda. Dizajnerica Nina Lichtenstein pojašnjava: 'Tamniji strop vizualno se povlači unatrag i stvara iluziju dodatne visine. Soba izgleda veća, ali i ugodnija.'
Primjerice, zidovi u nježnoj bež nijansi, lajsne u toplom tonu pijeska i strop u blagoj sivo-smeđoj stvaraju prostor koji istovremeno djeluje profinjeno, ali i intimno.
Top kombinacije nijansi:
- Queen Anne Pink – nježna boja breskve za donji dio zida
- Myrtle Beach – topliji ton s daškom narančaste, idealan za gornji dio zida
- Firenze – bogata terakota koja strop pretvara u glavni stilski detalj
Slično funkcioniraju i neutralne kombinacije – krem zidovi, pješčane lajsne i topli žućkasti strop.
Još jedna prednost? Color capping naglašava arhitektonske detalje. U starim stanovima ističe štukature i rubove, a u modernim interijerima daje dubinu čak i najjednostavnijem prostoru.