Zabava za svakoga uz društvene igre

Udruga Igranje organizira 15. rujna ove godine 13. Dan društvenih igara, drugu godinu za redom u prostorima Vintage Industrial bara, Savska 160 u Zagrebu

Od 11 do 20 sati posjetitelji će imati priliku odigrati neke od preko 100 društvenih igara iz kolekcije Udruge Igranje te kupiti igre, stripove i knjige, a nakon 20 sati oni najustrajniji igranje mogu nastaviti u igraonici društvenih igara Meeple's Corner u Ulici kraljice Jelene 8 (kod Branimirove tržnice). Posjetitelji će se za pomoć i informacije o igrama moći obratiti volonterima Udruge Igranje, a imat će priliku i vidjeti najbolje kolekcije figurica i objekata Wahrhammer Age of Sigmar, ultra popularne igre koja je više od same igre i predstavlja pravi hobi među boardgame geekovima!

Ova već tradicionalna manifestacija okuplja brojne ljubitelje društvenih igara, od onih kojima je to praktički svakodnevica i koji igraju složenije igre do pojedinaca ili obitelji koji tek otkrivaju svijet društvenih igara.

Društvene igre imaju edukativni karakter jer se razvijaju brojne vještine kao što je rješavanje problema, strateško promišljanje, kombinatorika, snalažljivost i slično, a istovremeno predstavljaju odličnu zabavu i kvalitetno druženje s drugim igračima. Društvene igre znače učenje kroz igru, pa ne čudi da su u nekim školama u Hrvatskoj organizirane vanškolske aktivnosti na tu temu. Tako djeca u školama u Zagrebu, Petrinji i Velikoj Ludini uče kroz zabavu već nekoliko godina, a Udruga Igranje radi na uključivanju drugih škola te namjerava razraditi projekt koji će predstaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Inače, na Danu društvenih igara bit će na raspolaganju brojne nagrađivane društvene igre, od onih idealnih za obitelji s manjom djecom kao što su Catan, Carcassone, Ticket to Ride, Magic Maze, Ice Cool i slične do složenijih igara u koje spadaju Terraforming Mars, Scythe, Castles of Burgundy, Race for the Galaxy.

Cijena ulaznice je 15 kuna po osobi, a za djecu 5 kuna. Za članove udruge Igranje i njihove obitelji ulaz je besplatan.

Više informacija o događanju i programu možete naći na webu Udruge kao i na FB stranici.